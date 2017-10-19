Путин: Не думаю, что по мне будут очень долго скучать

Глава Российской Федерации Владимир Путин ответил анекдотом на негласный вопрос о его участии в президентских выборах. Таким образом закончился Валдайский форум в Сочи, где ждали важного заявления от лидера государства.

В рамках завершающей 19 октября форум беседы прозвучало замечание, что никто из прессы не решился задать Владимиру Путину вопрос о его планах на президентскую гонку 2018. Участники дискуссии отметили, что Валдайскому клубу будет очень тяжело без Путина: «Не представляем, как мы будем без вас заседать, если вы примите… другое решение. Вы наш талисман».

«Это не значит, что вы не будете меня приглашать», – ответил действующий президент.

По Путину, уверены участники клуба, будет очень скучать мировая общественность, которую он «консолидирует и мобилизует». На это президент России решил рассказать анекдот.

«Это старый анекдот с длинной бородой. Разорился олигарх и говорит жене: «Нам придётся продать «Мерседес» и купить «Ладу». Она отвечает: «Ну ладно». Тогда он продолжает: «Еще придётся переехать с Рублевки в нашу квартиру в Москве». Супруга согласилась. «Но ты же будешь меня любить?» – спросил олигарх. «Буду. Очень буду любить. И скучать», – сказал президент. Шутку зал встретил смехом.

«Я не думаю, что по мне будут очень скучать», – резюмировал свои слова Путина.