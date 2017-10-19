Буксир на заводе в Кронштадте загорелся с трюма
Как сообщили в ГУ МЧС Петербурга, загоревшийся буксир находится на ремонте и располагается в сухом доке завода. «Возгорание произошло в трюме», – уточнили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», горит спасательный буксир МБ-169 проекта 733С. Судно спущено на воду в 1963 году, в настоящее время находится в составе вспомогательного флота ЛенВМБ (отряда вспомогательных судов и гидрографии. – прим. ред.).
В тушении задействованы больше сорока человек, от ГУ МЧС – тридцать. Пожару присвоен повышенный номер.
По словам спасателей, заявка поступила в 19.35, а в 19.38 на завод прибыло первое подразделение. По данным «Фонтанки», буксир загорелся в 19.11.
В Западном военном округе чрезвычайное происшествие не комментируют. Представитель Кронштадтского морзавода на запрос журналистов не ответил.
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