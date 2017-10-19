Минсельхоз: Поставки турецких помидоров в Россию на цены не повлияют

Импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены, считает министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 тыс. тонн. Турецкие партнеры поставят на российский рынок только 50 тыс. тонн. Мы импортируем томаты из Марокко, Азербайджана, Узбекистана и других стран. География поставок большая. Уверен, что такая небольшая партия не повлияет ни на ценообразование, ни на объемы», — цитируют министра «Ведомости» 19 октября.

Он отметил, что государство продолжит поддерживать российских производителей. «Мы продолжаем поддерживать отечественное строение теплиц, мы будем поддерживать и развитие мелких собственников в этом направлении», — сказал Ткачев.

Ранее сообщалось, что четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки томатов в Россию. Им разрешили импортировать 50 тыс. тонн помидоров. Сейчас готовятся и согласуются необходимые изменения нормативно-правовой базы, чтобы поставки могли начаться с 1 декабря.