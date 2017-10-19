Главный тренер «Зенита» проигнорировал слова президента

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, вопреки критике Владимира Путина, 19 октября выпустил на поле против команды «Русенборг» из Норвегии сразу семь иностранных футболистов.

Напомним, что после предыдущего подобного решения главе «Зенита» Сергею Фурсенко на Совете по спорту пришлось выслушать замечание от главы государства.

Добавим, что вчера на пресс-конференции Манчини спрашивали, прислушался ли он к словам Путина. Итальянский тренер ответил на это: «Президент, конечно же, прав».

Однако сегодня играть против норвежцев в матче Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург Арена» выйдут четыре иностранных защитника – Кришито, Мевля, Иванович и Маммана. В полузащите сыграют три аргентинца – Паредес, Краневиттер и Ригони. В атаке еще один аргентинец – Дриусси. В игре примут участие всего три русских футболиста: вратарь Лунев, полузащитник Кузяев и нападающий Кокорин.

Матч начнется в 20.00.

Из-за наплыва болельщиков станция метро «Крестовский остров» работает только на вход.