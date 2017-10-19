Путин о женщине - президенте России: У нас возможно всё

Глава Российского государства Владимир Путин допустил возможность того, что следующим президентом РФ станет женщина. Соответствующее заявление он сделал 19 октября в рамках «блица» на Валдайском форуме в Сочи.

«Может ли следующим президентом стать женщина?» – поинтересовались у Путина.

«У нас всё возможно. Почему нет?» – ответил он. В зале рассмеялись.

Идея о появлении кандидатки в президенты России была на слуху с начала года. Наконец, подтвердив слухи, 18 октября тележурналистка Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Это изрядно повеселило аудиторию Рунета, а СМИ осветили предположения, что добро на участие в выборах телеведущая и дочь первого мэра Петербурга получила от Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию опроверг.