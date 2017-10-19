В час страха ФСБ и Росалкогольрегулирование пришли в Петродворец за тоннами спирта

На территории промзоны в Петродворце сотрудники ФСБ и РАР дождались автомашины с цистерной нелегального спирта. Документы на груз оказались фальшивыми, а производное для бутлегеров Петербурга приехало из Белоруссии.

Как стало известно «Фонтанке», 19 сентября, около 17 часов, оперативники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СЗФО посетили промзону возле Ропшинского шоссе в Петродворце. Силовики появились в тот момент, когда уже шла перекачка из цистерны в емкости поменьше. Кстати, время, когда идет подобная перевалка, в среде бутлегеров называется «часом страха».

При проверке документов выяснилось, что о легальности груза не может идти речи; тонны спирта были произведены в Белоруссии и незаконно ввезены на территорию РФ. Также на складе были найдены десятки емкостей с прозрачной жидкостью характерного запаха. По оценкам специалистов, на черном рынке литр такого спирта стоит от 70 до 90 рублей.

Весь товар отправлен на склад временного хранения Росспиртпрома.