«Фонтанка» за 60 секунд — 19 октября

От Горловки до Дамаска лишь на первый взгляд далеко. Идейные бойцы из националистической ДШРГ «Русич» могли бы служить в разведке. Но «Фонтанка» их все равно отыскала бы.

Пешеходный переход через железную дорогу в створе Туристской улицы хорошо знают в больницах и моргах города. Истории жертв. И да — не зарекайтесь.

На наших глазах разворачивается чудо об «Ангеле Златые Власы». Русский музей сказал, что ангел никуда не полетит. Но в Минкульте демонстрируют силу веры в абсурдное.

В Петербурге начался суд по делу испортивших воздух председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Дышите глубже — реальные сроки раздают.

Поле стадиона на Крестовском острове в Петербурге поедет после 20 декабря. Как раз озимые взойдут.

Лорд, маленькие тролли и рекордная серия в Лиге чемпионов: «Фонтанка» описывает соперника «Зенита» как мультяшку.

Грабители ювелирного попытались отстреляться от бойцов СОБР Росгвардии. Но те их голыми руками повязали. Пуля — дура, СОБР – молодец.

На что вы готовы ради ломтика форели? Финны решили не гнать ее через границу (тем более сейчас – эмбарго), а выращивать прямо у нас. Главное, чтобы она не получилась похожей на треску. Или гипсовой.

С начала недели Центр управления парковками открыл несколько участков велодорожки по набережной Фонтанки. Автомобилисты решили, что все это великолепие — для них.

Издатель газеты «Ведомости» приостанавливает выпуск региональных страниц про Санкт-Петербург. Последний номер со специальной местной полосой выйдет 20 октября, хватайте в коллекцию, будете внукам показывать, как сумчатого волка.