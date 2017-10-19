Закрыта на проверку «Площадь Ленина»
Станция у Финляндского вокзала была закрыта вечером 19 октября в 18.58. Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, поезд на «Площади Ленина» сбил бесхозный предмет. Сейчас его исследуют специалисты.
Станция у Финляндского вокзала была закрыта вечером 19 октября в 18.58. Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, поезд на «Площади Ленина» сбил бесхозный предмет. Сейчас его исследуют специалисты.
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