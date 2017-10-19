В Пулково пассажиров не выпускали из самолета из-за проблем с трапом

Пассажиры Пулково оказались заблокированными в прибывшем из Вены самолете. Они просидели полтора часа в ожидании трапа.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, борт из австрийской столицы приземлился в Пулково в три часа дня 19 октября. Самолет подогнали к месту стоянки у старого терминала. Недалеко стоял самоходный пассажирский трап, но водитель (оператор) отсутствовал.

«Через полчаса он появился, но сел в кабину и куда-то уехал», – уточнил пассажир Дмитрий.

Еще час потребовался службам Пулково на принятие решения. В конце концов, венский борт отбуксировали к новому терминалу и выпустили пассажиров через телетрап.

По словам пассажира Андрея, из иллюминаторов были видны другие самолеты, которые стояли в очереди в ожидании буксировки.

«Им, кажется, тоже должны были подогнать самоходные трапы», – добавил он.

Сложности с наземным обслуживанием в Пулково были предсказуемы. 28 сентября рухнула площадка самоходного пассажирского трапа FMC Smartstep-2 под пассажирами «Уральских авиалиний». Годовалая девочка умерла, ее бабушка получила травмы. Аварийный трап был признан вещественным доказательством по возбужденным уголовным делам и изъят, еще десять аналогичных Smartstep-2 (2006 – 2011 годы выпуска) вывели из эксплуатации. Таким образом Пулково потеряло треть самоходной техники.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом) уверяла «Фонтанку», что изъятие трапов не скажется на технологическим графике наземного обслуживания самолетов, и заявляла об оперативной закупке новой техники. Модернизация парка самоходных трапов напрашивалась. Как минимум за пять лет Пулково не приобрело ни одного нового транспортного средства .

После трагедии с девочкой аэропорт подвергся комплексной проверке. По некоторым данным, она выявила еще один изъян. Якобы почти все операторы трапов не обладают требуемой категорией вождения. Они отправлены на переобучение, а оставшийся штат работает в силу возможностей.

В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» так прокомментировали заминку с венским рейсом: «В настоящее время в аэропорту «Пулково» проводится переаттестация персонала ряда операционных служб. Также на время расследования по инциденту 28 сентября одиннадцать трапов одной конфигурации и производителя выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы».

В компании отметили, что аэропорт работает штатно, но при несвоевременном прибытии воздушных судов позже или раньше расписания могут возникать временные задержки в их обслуживании.