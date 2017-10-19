Минпромторг притормозил автоскидки

В России досрочно свернута поддержка начинающих и семейных водителей. Покупатели исчерпали выделенные средства в два раза быстрее, чем рассчитывали дилеры и чиновники.

Программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», на которые в 2017 году государство выделило 3,75 млрд рублей, проработали всего три с половиной месяца. Тем, кто не успел ими воспользоваться, чиновники обещают поддержку в следующем году.

Прекращение льгот стало неприятным сюрпризом для петербуржцев. Даже те, кому банки предварительно одобрили получение займа, не могут получить свою скидку, рассказывают читатели «Фонтанки». По словам дилеров, программа все-таки еще продолжает действовать, однако счет идет на дни. Так, исполнительный директор «Аксель Груп» Александр Кумпан говорит, что отказы банков, участвующих в программе Минпромторга, приходят с 17 октября. Исполнительный директор холдинга «Максимум» Михаил Жуков сообщает, что льготные займы перестали давать четыре из семи сотрудничающих с дилером кредитных организаций, остальные объявили, что смогут давать скидки только до 21 октября. Клиентов «Аларм-Моторс» банки-партнеры готовы кредитовать сегодня и завтра. «Мы обзваниваем покупателей, чтобы шли и как можно скорее подписывали документы», – рассказывает генеральный директор Борис Мухин. По словам топ-менеджеров, проблема является не только петербургской, сворачивание льгот происходит во всех регионах страны.

Государственные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» должны были действовать с 1 июля по 31 декабря. Семьи с двумя детьми, а также водители, у которых раньше не было автомобиля, могли получить у банка десятипроцентную скидку. Главное условие – машина не должна быть дороже 1,45 млн рублей. Сумму дисконта кредитным организациям возмещало государство. Чиновники рассчитывали, что всего с льготами может быть продано 58 тыс. машин. В общей сложности на обе программы выделено 3,75 млрд рублей. В распределении субсидии задействовали 26 кредитных организаций, среди них, к примеру, «дочка» Сбербанка «Сетелем Банк», «ВТБ24», а также банки самих автоконцернов «Фольксваген Банк РУС» и «Тойота Банк».

Официального объявления о досрочном сворачивании программ для семейных и начинающих водителей Минпромторг не делал. Однако в ведомстве «Фонтанке» подтвердили, что эти льготы пользовались гораздо большим спросом, нежели другие меры поддержки, и деньги кончились.

Дату завершения каждый банк-участник определит индивидуально, но, по информации ведомства, целевые показатели будут достигнуты уже на текущей неделе. После этого финансовые организации смогут давать только скидки на проценты по обычным автокредитам. Максимальный размер дисконта составляет 6,7 процентных пункта.

По словам продавцов, прекращение льгот стало неожиданностью и для них. «Программы свалились как снег на голову и так же внезапно прекратились», – говорит Михаил Жуков. Из-за досрочного сворачивания программ дилеры рискуют заработать в четвертом квартале меньше, чем запланировали. Поскольку скидка была довольно ощутимой (максимально 150 тыс. рублей), клиенты теперь могут отказаться от покупки вовсе. По словам топ-менеджера, в последние месяцы по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» приобреталась каждая пятая машина в салонах «Максимум».

Вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов считает, что отмена льгот поможет увеличить продажи тем маркам автомобилей, которые в программах Минпромторга не участвовали. Но большой проблемы для покупателей не видит. «Если машина нужна, человек найдет другой способ получить скидку», – говорит он, добавляя, что сделать это удастся не всем. Например, начинающие водители не смогут получить субсидии по программам утилизации и trade-in, поскольку им просто нечего сдать в зачет.

В банках «Сетелем Банк», «ВТБ24» и АО «Тойота Банк» вопросы «Фонтанки» оставили без ответа. Дилеры не исключают, что льготный ресурс был так быстро исчерпан из-за недооцененного потребительского спроса или особенностей финансового планирования Минпромторга. По расчету ведомства, средний размер скидки должен был составить 65 тыс. рублей, то есть средняя цена приобретаемой машины не превышала бы 650 тыс. рублей.

Вписаться в эти пределы удалось, к примеру, Hyundai. По данным компании, чаще всего по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупали модель Solaris за 625 тыс. рублей. А у Ford наибольшей популярностью пользовались модели Kuga и Focus стоимостью соответственно 1,3 млн и 730 тыс. рублей.

Покупательская способность тоже оказалась выше, чем прогнозировали участники рынка. По итогам девяти месяцев продажи новых легковушек выросли на 10%, что в два раза выше, чем предрекали в начале года эксперты Ассоциации европейского бизнеса. Сентябрь и вовсе стал самым успешным месяцем за последние 2,5 года.

Чиновники пообещали возобновить поддержку в 2018 году. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Всемирного форума молодежи и студентов, общий объем субсидий составит около 10 млрд рублей. Но как они будут распределены между конкретными программами, не сообщается.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»