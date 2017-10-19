«Крестовский остров» закрыли на вход из-за наплыва футбольных фанатов

Вход на «Крестовский остров» 19 октября в 18.26 был закрыт из-за наплыва футбольных болельщиков, которые в эти минуты спешат на «Санкт-Петербург Арену». «Крестовский» работает только на выход.

Чуть раньше на 10 минут закрывали «Спасскую», где обнаружили бесхозный предмет. Его проверили за 10 минут и, не обнаружив ничего опасного, вновь открыли станцию в 18.41.

Напомним, сегодня в 20.00 на главном стадионе Северной столицы «Зенит» встречается с норвежской ФК «Русенборт» в матче Лиги Европы. Петербургская команда уже победила македонский «Вардар» и испанский «Реал Сосьедад».