В Петербурге показали убийцу «Метеоров»

Первый российский пассажирский катамаран из углепластика получился на 30% дешевле иностранных аналогов. Он претендует заменить «Метеор» на маршрутах в Петергоф, и даже, выйти на линию из Петербурга в Хельсинки и Таллин.

Петербургские корабелы в четверг, 19 октября, катали по Неве большую делегацию судовладельцев и чиновников. Впервые публике показали совместную с Роснано разработку – единственный российский пассажирский катамаран из композитных материалов. Алкоголь лился рекой, но вот приобрести себе недорогое, экономичное и быстрое судно никто из россиян пока не решился. Зато кубинцы и индусы уже во всю хотят выкупить технологию.

Посёлок Понтонный в Колпинском районе, где базируется «Средне-Невский судостроительный завод» («СНСЗ»), место с виду далёкое от инноваций — совсем не Силиконовая долина. У дороги стоят ларьки, унылая железно-дорожная платформа, от которой разбитая дорога идёт до проходной, где прямо на территории завода женщина непримечательного вида продает мёд. За забором стоят старые цеха, разбитые газоны, у причальной стенки томятся видавшие виды военные корабли, над которыми нависают такие же опытные советские краны. А на волнах качается белоснежный катамаран 26 на 9 метров. Корпус — чистый композит, никакого металла. Сегодня у него первый рейс с пассажирами – потенциальными покупателями.

В ожидании отплытия корреспондент «Фонтанки» обсудил внезапный технологический прорыв с одним из создателей проекта катамарана (своё имя он попросил не называть). По его словам, на заводе активно используют композиты для создания военных кораблей, а гражданское судно могло никогда и не появиться на свет, но удачно сложились обстоятельства: правительство решило списать «Метеоры» и «Кометы», которые сняты с производства с 1990-х годов прошлого века. Всего в России, по данным речного регистра, почти 150 «Метеоров» и «Восходов», из которых 34 приписаны к Санкт-Петербургу. В основном они работают на линях в Петергоф и Валаам. Их замена – перспективный рынок.

– Несколько лет назад началось обсуждение того, что «Кометы» и «Метеоры» выработали сроки службы и бесконечно продлевать их работу — путь в никуда. Поэтому было принято решение создать альтернативу, – пояснил собеседник.

Минпромторг создал целевую программу «Упреждение» и в 2012 году «СНСЗ» выиграл конкурс на постройку 150 местного пассажирского катамарана с корпусом из композитного материала. А в сентябре 2017 года завод ещё получил 150 млн рублей от петербургского Фонда развития промышленности на запуск его производства. Таким образом удалось создать головное судно, которое назвали «Грифон».

Материалы для корпуса из углепластика разработали и поставили москвичи – портфельная компания «Роснано» – «Препрег-СКМ». Посмотреть на результаты сотрудничества на «СНСЗ» приезжал Анатолий Чубайс. Говорят, что остался доволен: корпус из углепластика по прочности не уступает металлическим аналогам, но лучше сопротивляется усталости, стоек к действию морской среды, и гораздо проще в ремонте и эксплуатации. Вес судна, по сравнению с аналогами из металла, снизился на 10-30% и почти на столько же возросла его прочность.

За счёт этого построенный на «СНСЗ» катамаран отличает малая осадка (до 1,5 метров), тогда как на плаву у «Метеоров» она составляет 2,35 метров. Вместимость судна также больше (150-200 человек, в зависимости от модификации) против 116-128 пассажиров «Метеора». Существенно выше и дальность плавания: 1000 км в сравнении с 600 км у «Метеоров». Катамаран может эксплуатироваться при волнении моря до 4 баллов без снижения скоростных характеристик. В таких погодных условиях «Метеорам» подниматься на крыльях просто опасно.

При этом, в отличие от «Метеоров», катамараны более просты в управлении: два двигателя, разнесенные по двум корпусам, позволяют развернуться практически на месте. Такие суда обладают высокой устойчивостью и комфортом для пассажиров за счет меньшей качки.

Но вот скорость «Метеора» всё же выше — максимально они разгоняются до 75-77 км в час, а в среднем эксплуатируются на скоростях 60-65 км в час. Катамаран «СНСЗ», который создается на замену, может стабильно поддерживать 50-60 км в час. На заводе уверяют, что это не проблема – когда «Метеор» подходит к причалу, то сбавляет скорость и становится обычным судном:

– На максимальной скорости «Метеор» быстрее, но на короткие расстояния этого не надо — выигрыш 3-4 минут ничего не дает, – ответил на замечание генеральный директор «СНСЗ» Владимир Середохо. – Подумаешь, придёт он не за 30, а за 33 минуты. Зато расход и экономия совсем другие!

Еще один болезненный вопрос — покупатели. Стоит маленький катамаран, конечно, не как эсминец, но без малого 300 млн рублей. При этом цена модернизации «Метеора», во время которой на него ставят более экономичные двигатели, составляет от 10 до 20 млн рублей. После этого срок службы судна на подводных крыльях формально продлевается на 10-15 лет. Но если говорить о новых катамаранах, то тут более радужная ситуация:

– За рубежом похожие катамараны производятся в Европе, Австралии, скандинавских странах, – рассказал директор завода «Фонтанке». – Но в этой категории аналогичный европейский катамаран обойдется в 5-6 млн евро, плюс ввозная пошлина, то есть на 20-30% дороже.

Кроме того, есть потенциал снижения цены, главное — выйти на серию. Если суда начнут выпускать одно за другим, то уже второе в серии будет стоить минимум в 1,5 раза дешевле, а четвертое и последующие обойдутся заказчикам вдвое дешевле, обещают на заводе. Одно судно с учетом производства и испытаний «СНСЗ» строится за 18 месяцев. Параллельно могут идти работы по четырем аналогичным проектам.

Как рассказал «Фонтанке» представитель Средне-Невского завода, который присутствовал на совещаниях с потенциальными заказчиками, разработкой заинтересовался город — вице-губернатор Мовчан предложил арендовать «Грифон» на время чемпионата мира по футболу. Прорабатывается вариант использования в Крыму и на линии Таллин-Хельсинки, которую судно могло бы покрывать наравне с автобусным сообщением. Но наибольший интерес пока проявили иностранцы.

– Кубинцы потенциально хотели бы четыре корпуса на 250 пассажиров сделать по нашей технологии, которую они хотят приобрести. Им нужны суда для связи с островами. С аналогичным интересом приезжала и индусская делегация, – пояснил собеседник «Фонтанки». – Обучить технологии можно достаточно быстро.

Российские покупатели из регионов, к которым «Фонтанка» обратилась во время прогулки на катамаране, наоборот ничего конкретного о планах своих организаций не смогли сказать. Кто-то высказывал надежды на лизинг и льготные схемы финансирования, но пока только на словах.

– Все пока только интересуются, - честно признался директор. – Люди приезжают потрогать, посмотреть. Сейчас много чего рисуют красиво и покупатели предпочитают сначала увидеть товар живьем. Поэтому на головном корабле пока будем проводить презентации.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»