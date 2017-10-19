В Петербурге могут оставить лишь четыре места для установки памятников

В городском парламенте обсудили, где в Петербурге оставить места для установки памятников. Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам внесла поправку ко второму чтению законопроекта «О размещении произведений монументального искусства...». В комиссии решили оставить из 12 предполагаемых мест всего четыре.

Как рассказал «Фонтанке» 19 октября зампред комиссии депутат Борис Вишневский, таким образом комиссия «легализовала» памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна и памятник фотографу Карлу Булле на Малой Садовой.

Кроме того, решено оставить на площади Труда место для памятника адмиралу Ушакову, а на 23-й линии В.О. в створе набережной Лейтенанта Шмидта — место для памятника архитектору Андрею Воронихину.

Памятник Чайковскому на Театральной площади решили не устанавливать, добавил депутат.