Поле стадиона на Крестовском поедет 20 декабря

Смольный намерен закончить демонтаж медиагородка у стадиона на Крестовском острове в Петербурге к 20 декабря. Сразу после этого планируется вывезти из-под крыши арены выкатное поле.

По информации «Фонтанки», «Оргкомитет Россия-2018» согласовал решение о демонтаже еще в начале октября, после состоялась встреча с представителями ФИФА во главе с Кристианом Уигером, на которой утвердили конкретный план. Приступить к разборке временных сооружений предполагается в начале первого месяца зимы. Соберут их снова рядом с двухуровневым паркингом.

О проблемах с выкатыванием поля стадиона «Фонтанка» подробно писала в июле. Тогда все ждали возвращения из отпуска вице-губернатора Игоря Албина, чтобы принять решение. В августе чиновник заявил, что город ждет инструкций ФИФА. Медиагородок расположен как раз на том месте, куда по проекту выкатывается поле стадиона. Изначально предполагалось на период между Кубком Конфедераций 2017 года и чемпионатом мира 2018 года демонтировать временные сооружения и освободить пространство. Однако до настоящего времени решения не было. Последний домашний матч «Зенита» в первом круге чемпионата России намечен на 3 декабря.

Ранее эксперты говорили, что при нынешнем состоянии бетонной плиты перед ареной система перемещения выкатного поля может работать только по временной схеме, то есть без воздушной подушки, которая в 3 раза снижает нагрузку на катки. В ходе нулевых чтений бюджета-2018 выяснилось, что комстрой сделал дополнительную заявку на 400 млн рублей на мероприятия, связанные со стадионом. В эту сумму входит и стоимость переноса медиагородка (демонтаж и монтаж изначально были в смете оргкомитета). «Все специалисты сходятся в том, что, даже если «Зениту» придется еще раз менять газон перед чемпионатом мира, в естественных условиях он будет развиваться лучше», – заявлял глава ведомства Сергей Морозов. В адресно-инвестиционной программе 2018 года на стадион выделено 220,3 млн рублей.