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19.10.2017 18:07
5 Комментариев

Поле стадиона на Крестовском поедет 20 декабря

Смольный намерен закончить демонтаж медиагородка у стадиона на Крестовском острове в Петербурге к 20 декабря. Сразу после этого планируется вывезти из-под крыши арены выкатное поле.

По информации «Фонтанки», «Оргкомитет Россия-2018» согласовал решение о демонтаже еще в начале октября, после состоялась встреча с представителями ФИФА во главе с Кристианом Уигером, на которой утвердили конкретный план. Приступить к разборке временных сооружений предполагается в начале первого месяца зимы. Соберут их снова рядом с двухуровневым паркингом.

О проблемах с выкатыванием поля стадиона «Фонтанка» подробно писала в июле. Тогда все ждали возвращения из отпуска вице-губернатора Игоря Албина, чтобы принять решение. В августе чиновник заявил, что город ждет инструкций ФИФА. Медиагородок расположен как раз на том месте, куда по проекту выкатывается поле стадиона. Изначально предполагалось на период между Кубком Конфедераций 2017 года и чемпионатом мира 2018 года демонтировать временные сооружения и освободить пространство. Однако до настоящего времени решения не было. Последний домашний матч «Зенита» в первом круге чемпионата России намечен на 3 декабря.

Ранее эксперты говорили, что при нынешнем состоянии бетонной плиты перед ареной система перемещения выкатного поля может работать только по временной схеме, то есть без воздушной подушки, которая в 3 раза снижает нагрузку на катки. В ходе нулевых чтений бюджета-2018 выяснилось, что комстрой сделал дополнительную заявку на 400 млн рублей на мероприятия, связанные со стадионом. В эту сумму входит и стоимость переноса медиагородка (демонтаж и монтаж изначально были в смете оргкомитета). «Все специалисты сходятся в том, что, даже если «Зениту» придется еще раз менять газон перед чемпионатом мира, в естественных условиях он будет развиваться лучше», – заявлял глава ведомства Сергей Морозов. В адресно-инвестиционной программе 2018 года на стадион выделено 220,3 млн рублей.


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комментарии пользователей (5)
White Elk
19 октября 2017 г. 20:46
funtanka: ну, включают там какие-то лампы, тоже вроде желтые.
Snaky
19 октября 2017 г. 20:08
"Все специалисты сходятся в том, что, даже если "Зениту" придется еще раз менять газон перед чемпионатом мира, в естественных условиях он будет развиваться лучше"
Всмысле зимой, покрытый жижей реагентов наполовину с бензиново-масляной плёнкой? :)))
funtanka
19 октября 2017 г. 19:26
hill: выкатить ладно, главное чтобы вкатить потом получилось. А то и так трибуны в трёх метрах над полем, а получится в пяти метрах. Вообще конечно по сравнению с английскими стадионами стыд и срам. Культурная ведь столица. Ну найдётся пара купчинских хулиганов, но на то и милиция, чтобы гопота дрожала. Почему нельзя чтобы первый ряд на уровне футболистов, а не где-то в небе? Опять же, на Петровском каждый день лампы включают жёлтые и газон в порядке. Почему нельзя лампы на новый стадион затащить?
hill
19 октября 2017 г. 19:18
Зимой поле выкатывать на улицу этоточно пойдет газону на пользу. Арифметика перенести городок 400кило тонн тугриков новый газон постелить пятнажка... бакланы рулят
DMaster
19 октября 2017 г. 18:44
Крыша едет регулярно (и несмотря на усилия бакланов, и не только у стадиона). А теперь еще и поле поедет. Хотя должно было поехать уже давно.
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