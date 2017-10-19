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19.10.2017 18:02
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Суд по делу об испорченном климате Бастрыкина начался в Петербурге

В Петербурге начался суд по делу о мошенничестве под носом председателя  Следственного комитета Александра Бастрыкина. Денежные средства похищались при ремонте зданий СК и личного кабинета его главы. Самому покладистому подсудимому прокурор запросил реальный срок.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 19 октября Калининский суд приступил к рассмотрению дела предпринимателя Сергея Касаткина. Он выступал подрядчиком СК при масштабной реставрации зданий в 2014-2016 годах.

Касаткин должен был поставить качественные кондиционеры импортного производства, престижный гидравлический лифт E07 Vimec из Италии, программно-аппаратный комплекс для автоматизации процесса финансово-хозяйственной деятельности СК. На четырех контрактах, как посчитало обвинение, Касаткин похитил 36 млн рублей. Схема мошенничества заключалась в поставке товаров менее качественных, нежели было предусмотрено технической документацией.

Касаткин и замгенпрокурора Виктор Гринь в июле 2016 года заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Бизнесмен признал вину и дал показания на предполагаемых подельников, в том числе руководителя управления капстроительства Главного управления обеспечения деятельности СК Алексея Скачкова и начальника контрактной службы СКР Александра Шкутова. Например, именно после его, Шкутова, визы фирме Касаткина перечислили 65 млн рублей за кондиционеры, стоимость которых была меньше на 24,8 миллиона.

Касаткин проявляет деятельное раскаяние. Он постепенно гасит ущерб перед комитетом. По состоянию на 19 октября 2017 года он внес в кассу ведомства 1,7 млн рублей.

Представитель СК Станислав Мартынов на суде особой активности не проявил. В прениях участвовать отказался, наказание подсудимому оставил на усмотрение суда.

Сам Касаткин в прениях подтвердил раскаяние и признание вины и попросил об условном сроке.

«На свободе мне будет проще возместить ущерб следственному комитету. У меня в собственности имеются автомобиль Infiniti и бизнес-центр, их совокупную стоимость я оцениваю в 30 млн рублей», – пояснил он.

Представители прокуратуры положительно оценили вклад Касаткина в раскрытие преступлений, но посчитали, что исправление бизнесмена, отца пятилетнего ребенка, возможно только в изоляции, и попросили ему 3,5 года колонии общего режима. В срок будут зачтены более полутора лет, в течение которых Касаткин находится под стражей.

Судья Ольга Бердикова ушла в совещательную комнату. Приговор она огласит утром 24 октября.

Через несколько часов в том же Калининском суде начнется слушание основного дела о хищениях в ведомстве Бастрыкина – в отношении Скачкова, Шкутова и бизнесменов Анатолия Савина и Александра Плесовских.


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