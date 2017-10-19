Что читают в Telegram петербургские чиновники, полицейские и святые отцы

Изобретение Павла Дурова, которое все никак не могут поставить на контроль структуры ФСБ, набирает популярность у властьимущих. “Фонтанка” составила свой ТОП каналов, которые читает петербургская властная элита.

Пока одни структуры пытаются закрыть Telegram или расшифровать коды популярного мессенджера, представители других являются его активными пользователями. «Фонтанка» опросила не менее сотни чиновников, депутатов, полицейских, бизнесменов и даже священнослужителей из Северной столицы, чтобы составить петербургский ТОП-каналов в Telegram. Судя по их ответам, соцсеть Дурова остается политически направленной.

На четвертый год своего существования платформа Telegram пока еще проигрывает другим мессенджерам по количеству пользователей, зато завоевывает умы граждан, развиваясь в качестве соцсети. Сейчас в Telegram с аудиторией в России, приближающейся к 10 миллионам, порядка 20 тысяч каналов (данные сервиса аналитики в Telegram Combot). Большая часть из них относится к политической или новостной тематике.

Как выяснила «Фонтанка», примерно четверть петербургских чиновников и депутатов пользуется Telegram. Показательна статистика петербургского парламента: всего у 13 из 50 депутатов установлено приложение, шесть из них пользуется им только для обмена сообщениями, еще шестеро подписано на тематические каналы, один депутат сообщил «Фонтанке», что на Telegram-каналы не подписан, но ему самое важное пересылают сообщениями помощники.

Исходя из опроса шестерых парламентариев, их ТОП подписок таков:

канал «Ротонда» (о политической жизни Петербурга, слухи и сплетни из Мариинского дворца и Смольного) – шесть депутатов.

Давыдов-Индекс (канал конспиролога и политолога Леонида Давыдова) – трое депутатов.

Незыгарь (политическая аналитика и инсайды) – трое депутатов.

Четырграм (канал депутата от «Единой России» Дениса Четырбока) – двое депутатов.

Бездуховности (канал интернет-СМИ о городской политике) – один депутат.

Гомофобия и шаверма (канал, который ведут поклонники и сторонники Виталия Милонова) – один депутат.

Голос Смоляка (особое мнение помощника депутата ЗакСа на общественных началах Павла Смоляка) – один депутат.

Работники Смольного читают примерно то же самое. Например, глава одного из комитетов градостроительного блока признался «Фонтанке», что подписан на каналы «Гомофобия и шаверма» и вице-губернатора Игоря Албина: «Я подписан на два канала. На один добровольно, на второй, авторы которого считают своим духовным лидером Виталия Милонова, меня подписал кто-то из друзей, но я отписываться не стал, потому что это очень забавно», – рассказал он «Фонтанке».

В аппарате вице-губернатора Константина Серова, отвечающего за внутреннюю городскую политику, сообщили, что мониторят порядка 15 федеральных политических каналов («Сталин-Гулаг», «Незыгарь», «Давыдов-Индекс», Кашин, «Методичка» и другие). В ТОП региональных каналов, которые отсматривают советники вице-губернатора, вошла уже упомянутая «Ротонда», также сотрудники Серова читают чаты сторонников Навального и других протестных групп.

В комитете по региональной политике сообщили, что в числе прочих следят за «Занавеской ЗакСа», «Голосом Смоляка» и «Караульным» (агрегатор каналов с политическими новостями).

В комитете по печати помимо уже упомянутых блогов читают «Код Дурова», рассказывающий об интересных новостях из мира IT, канал главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, «Политбюро 2.0» политтехнолога Евгения Минченко.

В комитетах, в чьи обязанности не входит постоянный мониторинг политической повестки, Telegram пользуются в основном в качестве мессенджера или же изучают развлекательные и образовательные каналы. Например, глава одного из комитетов технической направленности рассказал «Фонтанке», что подписан на образовательный блог для изучения английского. Еще один чиновник районной администрации рассказал, что его лента состоит из новостей про кино.

Почти повсеместно читают IT-новости в Telegram в комитете по информатизации и связи.

Интересно, что нет собственного пула каналов у петербургских православных. Несколько опрошенных «Фонтанкой» служителей епархии сообщили, что православного Telegram практически нет. «Есть несколько каналов вспомогательного рода типа Православный календарь или Евангелие, но они не столь массовые», – отметил один из собеседников. Другой сообщил, что читает каналы общеполитической направленности. «Что касается православный блогов.. Какой-то есть про церковные сливы. Но там все гадкое и, что хуже, несвежее. Каналу митрополии вообще не получается перевалить за полсотни», – отметил другой собеседник из числа погруженных в православную жизнь.

Вопреки распространенному мнению у силовиков Telegram не пользуется большой популярностью. Из трех десятков опрошенных сотрудников Следкома, ФСБ, полиции, прокуратуры и Росгвардии, он установлен не более чем у 30%. Из них лишь треть смогла вспомнить когда в последний раз им пользовалась. Многие мотивировали своё равнодушие тем, что им хватает WhatsApp и Viber, которые больше используются для звонков, чем для переписки. Другие предпочитают менее засвеченные мессенджеры, типа Signal. Так или иначе, практически все используют эти ресурсы для рабочего общения, а не для получения информации. Среди тех, у кого стоит Telegram, примерно треть подписаны на разные каналы. Тематика зависит от сферы деятельности. Взрывотехники Росгвардии и кинологии полиции читают паблик метро, где оперативно сообщают о закрытии и открытии станций, в центре «Э» каналы «Открытой России» и «навальнистов». Популярные у несиловиков каналы, такие как «ОперСлил» и «338», у опрошенных больше вызывают улыбку. Несколько человек предположили, что ресурсы ведут бывшие, а не действующие сотрудники, мотивируя это тем, что на работе в органах не так много времени, чтобы что-то постить, а разрозненность информации якобы говорит о том, что это больше сливы, а не наличествующий постоянный доступ к источникам правоохранителей.

Тенденции среди бизнесменов – похожие. Большинство в свободное время читают то, что им интересно вовсе не с профессиональной точки зрения. Например, генеральный менеджер отеля «Гельвеция»Юнис Теймурханлы сообщил «Фонтанке», что читает каналы Венедиктова и Варламова. «Варламов – это ярко, интересно и коротко. Венедиктов интересен политическим инсайдом, мнениями и новостями», – объяснил он. Совладелица «Максидома» Мария Евневич рассказала, что читает несколько десятков каналов новостной и развлекательной направленности. «Например, Funscience, так как мне интересно развитие медицины, искусственного интеллекта и всего, что радикально изменит физиологию, возможности, здоровье и продолжительность жизни людей. «Сталингулаг» – по принципу "большеада". «Вашингтон-петушки» – чтобы быть в курсе публикаций в иностранных сми о России. Остальное – новостные каналы и кремлевские политоведы». Владелец медиаресурса Saint-Petersburg.ru и PR агентства Spbnews Юрий Строфилов рассказал, что читает в Telegram новости о беге, а также канал об авиации «Говорит командир корабля»: «Автор хорошо пишет неизвестные мне вещи». Еще несколько топ-менеджеров и бизнесменов рассказали «Фонтанке», что не подписаны ни на что, а используют приложение для обмена сообщениями.

Напомним, что на данный момент у Telegram, по данным компаний We Are Social и Hootsuite, 81 миллион пользователей. У «ВКонтакте» – 100 миллионов. WhatsApp пользуются 1,2 миллиарда во всем мире. Количество подписчиков Telegram-канала «Фонтанки» в октябре превысило 9000.

«Фонтанка.ру»