Путин рассказал, как специалисты из США работали на российских ядерных объектах

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи, обвинил США в нарушении баланса программ ядерного разоружения. В рамках своего выступления 19 октября он рассказал о том, как американские наблюдатели в 1990-е годы работали на российский ядерных предприятиях.

«В девяностых было несколько двусторонних соглашений… В рамках одного из них США совершили 620 проверочных визитов на российские ядерные оружейные комплексы. Еще 170 – на обогатительные комбинаты в рамках второго соглашения. У них были оформлены постоянные рабочие места. Там стояли американские флаги», – заявил Путин. По его словам, в ответ американцы выборочно и только по соглашению пускали российских наблюдателей на свои объекты.

«С нашей стороны — открытость и доверие. Что мы от этого получили? Полное игнорирование наших национальных интересов. Полное игнорирование ситуации на Кавказе, бомбардировки Югославии и Ирана. Ввод войск в Ирак. Посмотрели на состояние нашей военной готовности, и международное право оказалось ненужным», – оценил действия США Путин.

Он добавил, что в 2017 году Россия завершила программу химразоружения, тогда как США передвинула аналогичную программу с 2007 на 2023 год.

Также Путин привел в пример строительство уранового завода в Америке. Его возвели на 70 процентов, а затем заморозили.

«В новой бюджетной заявке США заложено 270 млн долларов на свертывание и консервацию этого объекта. До этого были потрачены средства на строительство. Встает вопрос: где деньги? Украли или неправильно посчитали? Такое бывает, и даже в России. Но нас интересует, что будет с ураном», – отметил Путин.

«Выполнение Вашингтоном соглашения по ядерному плутонию вызывает беспокойство», – добавил он.