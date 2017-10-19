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19.10.2017 17:51
1 Комментариев

Русские националисты на сирийском контракте

Идейные бойцы из националистической ДШРГ “Русич” после выхода с Донбасса пропали из информационного поля. “Фонтанка” нашла их в Сирии - на базе Вагнера.
Русские националисты на сирийском контракте

Петербуржец Алексей Мильчаков по прозвищу «Фриц», командир воевавшей на Донбассе ДШРГ «Русич», один из брендов Новороссии 2014-2015 годов – внезапно замолчал. Любитель раздавать программные интервью о миссии русского воина последнее время недоступен для журналистов. «Фонтанка» узнала причину. Мильчаков утверждает, что строит Крымский мост, но фото указывают на другую страну.

Рассматривая фотографии с бойцами «ЧВК Вагнера» на базе, расположенной у завода Хаян в сирийской провинции Хомс, «Фонтанка» встретила знакомое лицо. Несомненно, это был он – Алексей Мильчаков. 

Бассейн на заводе Хаян под Пальмирой
Бассейн на заводе Хаян под Пальмирой
читатель "Фонтанки"

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Алексей Мильчаков («Фриц», «Серб») – петербуржец, радикальный русский националист, любитель символики Третьего рейха, стал известен в 2014 году, когда сформировал и возглавил ДШРГ «Русич» – разведывательно-диверсионное подразделение, действовавшее  сначала на территории луганской области в составе ГБР «Бетмен» Александра Беднова, а затем в Донецкой области. Самый известный боевой успех – уничтожение колонны украинского батальона «Айдар» в сентябре 2014 года (по данным «Русича», погибло около 35 бойцов «Айдара»). Имеет привычку фотографироваться на фоне трупов. Одна из наиболее медийных личностей ополчения, участник многих интервью. «Русич» выведен с Донбасса в сентябре 2015 года.

Встретить Мильчакова в группе Вагнера было неожиданно. В многочисленных интервью он подчеркивал, что его «Русич» – не обычное подразделение, а боевой коллектив единомышленников: «Мы не просто подразделение, а друзья, объединённые общей идеей» (цитата из интервью на портале «Спутник и Погром»). Кроме того, одной из причин вывода «Русича» с Донбасса Мильчаков называл требование донбасских властей подписать контракт о службе в вооруженных силах ДНР, которое он посчитал неприемлемым: «Мы не подпишем контракт (мы не наемники)» (цитата по сайту 2ch.hk). «Мы не за деньги приехали воевать» (из интервью главреду «Анна Ньюс» Марату Мусину). 

Несколько месяцев назад на вопрос о роде занятий Мильчаков неправдоподобно отвечал, что занят на строительстве стратегического объекта – Крымского моста.

ЧВК Вагнера – неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Предположительно, может финансироваться российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Обращение «Фонтанки» в социальной сети Алексей Мильчаков прочитал, но не ответил, ограничившись вопросом: «Вы не ошиблись адресантом?» (так в сообщении – прим. ред.). 

Очень жаль, так как мнение командира «Русича» о мотивах службы у Вагнера мы считаем важным. Особенно, учитывая события 1 января 2015 года, когда под городом Лутугино была расстреляна колонна Александра Беднова, видного деятеля Луганской народной республики, командира ГБР «Бэтмен» и начальника штаба 4-й бригады ЛНР. Вместе с Бедновым погибли пятеро бойцов сопровождения, в том числе – члены «Русича».

скриншот с сайта vk.com

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Как сообщало тогда агентство «Анна Ньюс», «в убийстве шести человек подозревают командира ЧВК Вагнера нанятого Плотницким». Мильчаков и сам тогда предполагал действия российской спецгруппы: "В целом Плотницкий испугался, что ГБР вместе с казаками выступит против него ... 2 БТР и РПГ уничтожили кортеж Бэтмена (где в охране были люди из Русича)". «Фонтанка» не располагает доказательствами причастности группы Вагнера к ликвидации Беднова, но в среде добровольцев Донбасса эта версия является приоритетной.

«Фонтанка» спросила Алексея Мильчакова: правда ли, что он ныне стрелок-сапер 3 штурмового отряда (так с недавнего времени именуются подразделения Вагнера, ранее обозначавшиеся, как разведывательно-штурмовые роты) с личным номером М-2691? Ответа пока нет.

Надежды на ответ от командования группы Вагнера у «Фонтанки» нет, но по слухам, которые доносятся до редакции, к Мильчакову претензий по службе нет. Напротив, не исключено, что вскоре может получить под команду взвод. С осени 2017 года у Вагнера в строю якобы целая группа из «Русича» – шесть человек.

Уходя с Донбасса, Алексей Мильчаков выступил с кратким манифестом: «Свои задачи группа выполнила, ресурсы этой войны получила и дальше в таких условиях и непонятно за чьи интересы мы воевать не будем.

Благодарю всех кто помогал (экипировку группы мы сохранили).

Нас ждет следующая война».

Следующая война обнаружилась на сирийских нефтяных полях, отвоеванных у ИГИЛ по контракту с ООО «Евро Полис», за которым просматривается Евгений Пригожин и группа «Конкорд».

читатель "Фонтанки"

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Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
муматор
19 октября 2017 г. 18:02
а там, в Сирии, тоже чисто за идею?
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