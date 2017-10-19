Путин обвинил Запад в двойных стандартах, вспомнив Каталонию

Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи, обвинил западные страны в политике двойных стандартов. Об этом он заявил в программной речи 19 октября.

В частности, он привел пример ситуации в Испании и референдума об отделении Каталонии.

«Раньше надо было думать, – заявил российский президент. – Что, никто не знал о противоречиях внутри Европы? Некоторые наши коллеги в свое время фактически приветствовали распад ряда государств, не скрывая радости по этому поводу. Зачем было поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в мире?»

Он отметил, что европейские страны проводят политику двойных стандартов.

«Это таит серьезную опасность для развития Европы», – заключил президент РФ.