Путину к 1 ноября должны представить меры по мониторингу авиакомпаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября представить предложения о мерах по постоянному мониторингу финансового положения авиакомпаний.

«Представить предложения о мерах по обеспечению постоянного мониторинга финансово-экономического состояния юридических лиц, имеющих сертификат эксплуатанта и выполняющих коммерческие воздушные перевозки, в целях недопущения внепланового прекращения ими деятельности по перевозке пассажиров, а также представить проекты соответствующих нормативных правовых актов», — сказано в поручении президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 сентября 2017 года. Он был утвержден Путиным и опубликован на сайте Кремля 18 октября, но в поле зрения СМИ попал только сегодня.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича и объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Поводом к выговору стала ситуация вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

В конце сентября из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, который получил от президента РФ дисциплинарное взыскание. «Активная фаза» перевозки домой туристов, ставших заложниками проблем компании, завершилась только 9 октября.