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19.10.2017 17:15

Благотворительная акция в помощь пернатым началась в «Музее варежки»

В петербургском «Музее варежки» 19 октября стартовала благотворительная акция «Добрая кормушка», в ходе которой в преддверии зимы участники будут делать «правильные» кормушки для пернатых и развешивать их во дворах, парках и скверах.

В день старта акции первыми в ней приняли участие ребята из Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района. Они раскрасили первые кормушки для птиц. А 22 октября присоединиться к акции смогут все желающие – в «Музее варежки» состоится семейный фестиваль «Ребятам – о зверятах», где для детей и взрослых проведут мастер-классы по росписи кормушек и расскажут, как правильно подкармливать птиц зимой.

Кроме того, до 17 ноября на Мойке, 87, где располагается «Музей варежки», будут принимать помощь для двух приютов – реабилитационного центра «Птицы без границ», а также Российского карантинного центра «Велес», занимающегося спасением и реабилитацией диких животных. Приюты очень нуждаются в корме для своих подопечных, расходных материалах, ветеринарных лекарствах.

Музей варежки не впервые проводит акцию, направленную на помощь птицам. В 2015 году волонтеры музея и подопечные фонда «Время помогать» принимали участие в акции Русского музея «Грачи прилетели» и создавали вместе со специалистами скворечники, которые потом появились в городских скверах и парках. В 2016-м дважды проходила акция «Добрая кормушка», в ходе которой дети и взрослые расписывали кормушки для птиц и развешивали их в своем дворе, а также был организован сбор помощи для реабилитационных центров для птиц и животных: удалось собрать 120 кг крупы, 10 кг семечек, 2 мешка яблок, около 40 кг моркови и большую коробку расходных материалов.

Всех, кто желает присоединится к акции «Добрая кормушка», ждут с 22 октября в «Музее варежки» ежедневно в часы работы музея – с 11 до 19 часов. Подробности акции можно узнать на официальной странице музея.

Справка:

Музей варежки – первый благотворительный музей в России, единственная инклюзивная площадка в Санкт-Петербурге, где тысячи обычных детей участвуют в творческих и благотворительных проектах вместе с ребятами с ограниченными возможностями. С сентября 2016 года было проведено более 30 фестивалей, акций, конкурсов, затрагивающих социально значимые проблемы: помощь пожилым людям, вопросы экологии, помощь животным и птицам и другие. В рамках художественных конкурсов ребята из социальных учреждений города создали более 700 творческих работ, иллюстрирующие ту или иную тему.


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