Яхт-клуб «Балтиец» «заработал» уголовное дело за свалку на территории

Свалка строительного мусора на территории «Балтийца» на Петергофском шоссе довела яхт-клуб до уголовного дела. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

На Петергофское шоссе, 75, где базируется яхт-клуб, прокуроры пришли с проверкой. В ходе ревизии выяснилось, что в акватории Финского залива разродилась внушительная свалка из строительных отходов. В результате качество почвы на территории «Балтийца» перестало соответствовать санитарным правилам. Специалисты назвали землю опасной.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По её результатам возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновникам может грозить как штраф до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до двух лет.

Яхт-клуб, по словам самих представителей «Балтийца», существует около 40 лет. За время своего существования клубу пришлось пережить ряд споров, в том числе земельных.