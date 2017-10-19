Генетики Петербурга объединили изнасилования в трех городах России

Расследования изнасилований, которые совершались исключительно по средам и были сопряжены с угрозой убийства, объединены Следственным комитетом на основании генетической экспертизы, сделанной в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в заключении генетической экспертизы говорится, что изнасилование девушек в трех разных городах совершило одно и то же лицо. Объединенным расследованием всех трех эпизодов займется центральный аппарат СК с дислокацией в Петербурге.

Первое нападение произошло в Самаре. Это случилось в среду, 31 августа, прошлого года. Второе – во Владимире, 28 сентября 2016 года, в среду. Последний эпизод датируется 19 октября 2016-го, и тоже была среда.

В три часа ночи на проспекте Космонавтов 21-летняя петербурженка вышла из служебной автомашины и направилась к своей парадной. За ней вбежал неизвестный и возле лифта ударил по лицу. Он пригрозил тем, что изуродует ее. Девушка вынужденно поднялась на верхний этаж и была изнасилована на общем балконе. Точно по такой же схеме действовал преступник в Самаре и во Владимире.

По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), теперь вторым следственным управлением центрального аппарата СК России материалы собраны в единое производство.

Сотрудники «заказного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга просят читателей и пользователей сетей распространить фотографию этого человека. Тех, кому лицо показалось знакомым, просят позвонить по телефону +7-962-212-56-77.

А на словах оперативники передали через «Фонтанку», что иногда после подобных нападений у следствия не остается материала для точной экспертизы, поэтому они уверены, что эпизодов у этого лица намного больше.