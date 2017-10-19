СМИ: В России запретят закупки зарубежных антивирусов для госорганов
Российские власти в ближайшее время намерены ввести полный запрет на госзакупки иностранных антивирусных программ, систем электронного документооборота и бухгалтерии и некоторых других программ.
Как передает РБК, об этом рассказал на конференции глава созданного по поручению президента Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.
«Недавно было совещание у Аркадия Дворковича по теме импортозамещения, практически все ведомства участвовали, протокол вышел. По протоколу какие пункты? Ограничения будут в ближайшее время внесены в постановление правительства. Первый момент — это допуск к отечественному рынку решений из ЕврАзЭс.
Второй момент — это запрет на покупку импортного программного обеспечения в сфере антивирусов, систем электронного документооборота и бухгалтерии. Будет полный запрет для органов власти введен», — рассказал Илья Массух.
Ранее в США запретили госорганам покупать продукты «Лаборатории Касперского». Разработчика обвинили в шпионаже по заказу российских властей.
Справка:
ЕврАзЭс - Евразийское экономическое сообщество. Оно объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Молдавию и Украину.
Наиболее известными российскими антивирусами являются продукты компаний «Лаборатория Касперского» и Dr. Web. Системы электронного документооборота выпускают компании 1С, «Ланит», «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи»), «Электронные офисные системы», Naumen и др. Автоматизированные бухгалтерские системы есть у «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), компаний «Галактика», «Парус» и др.
Законодательные ограничения на госзакупки иностранного софта в госорганы существуют с 1 января 2016 года, однако у органов власти есть возможность закупать иностранные программные продукты в случаях, когда российских аналогов не существуют или они не обладают необходимыми функциями. Софт считается российским, если информация о нем внесена в Реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи. На данный момент в него включены 3,9 тыс. продуктов.