СМИ: В России запретят закупки зарубежных антивирусов для госорганов

Российские власти в ближайшее время намерены ввести полный запрет на госзакупки иностранных антивирусных программ, систем электронного документооборота и бухгалтерии и некоторых других программ.

Как передает РБК, об этом рассказал на конференции глава созданного по поручению президента Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

«Недавно было совещание у Аркадия Дворковича по теме импортозамещения, практически все ведомства участвовали, протокол вышел. По протоколу какие пункты? Ограничения будут в ближайшее время внесены в постановление правительства. Первый момент — это допуск к отечественному рынку решений из ЕврАзЭс.

Второй момент — это запрет на покупку импортного программного обеспечения в сфере антивирусов, систем электронного документооборота и бухгалтерии. Будет полный запрет для органов власти введен», — рассказал Илья Массух.

Ранее в США запретили госорганам покупать продукты «Лаборатории Касперского». Разработчика обвинили в шпионаже по заказу российских властей.