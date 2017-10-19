Роскомнадзор внес в черный список 43 тысячи сайтов с детской порнографией

Более 152 тысяч жалоб россиян на контент, в котором демонстрируется детская порнография, позволили Роскомнадзору заблокировать более 40 тысяч сайтов и постов в соцсетях. Такие данные приводит ведомство 19 октября, данные собраны с 2013 года.

Всего было зарегистрировано 152,5 тысячи жалоб, еще 9 тысяч ссылок нашел сам регулятор. В итоге в реестр запрещенной информации было внесено 43 тысячи сайтов или страниц с детской порнографией. Большая часть подобного контента размещается в соцсетях. Так, 17,5 тысячи постов были удалены из «ВКонтакте», 3,5 тысячи ссылок из Twitter, еще сотня – по остальным ресурсам.

Напомним, сегодня стало известно, что Государственная дума работает над законопроектом, который должен усилить меры защиты детей от сексуального насилия. Так, за педофилию предлагается ввести возможность пожизненного лишения свободы.