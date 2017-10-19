Минобрнауки: Решение по диссертации Мединского будет принято 20 октября

Заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского, пройдет 20 октября.

Как сообщает BFM со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Она добавила, что сама не будет присутствовать на заседании, поскольку министр не может быть в президиуме.

Ранее глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Павел Уваров заявил, что Мединский не может быть лишен степени доктора исторических наук, поскольку он получил ее с соблюдением всех формальных процедур.

В начале октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, поскольку его диссертация не имеет научной ценности.