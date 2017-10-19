Смертельный переход

Пешеходный переход через железную дорогу в створе Туристской улицы хорошо знают в больницах и моргах города. В среднем раз в месяц отсюда привозят погибших. С начала 2017 года — шесть человек. РЖД на все запросы отвечает, что переход соответствует требованиям безопасности. Машинисты говорят, что пострадавшие «сами виноваты». «Фонтанка» собрала истории жертв и увидела систему.

Пешеходный переход в створе Туристcкой — настоящая народная тропа. Он соединяет две части густонаселенного Приморского района, люди ходят туда-сюда по несколько раз в день: в школу, в парк 300-летия, в торговый центр. Маленькие воспитанники центра «Олимпийские надежды» тащат через переход сумки на колесиках с хоккейной амуницией. Железнодорожной платформы здесь нет: станция Яхтенная находится в километре отсюда среди зарослей камыша.

Переход на Туристской огорожен сложносочиненным металлическим забором с устрашающими плакатами. Плакаты призывают снять наушники и запрещают стоять на междупутье во время движения поезда. К столбу справа прикреплен запылившийся похоронный венок с плюшевым мишкой. У подножия столба слева лежат свежие цветы.

«Фонтанка» собрала истории погибших на Туристской. Оказалось, что они жили неподалеку и ходили через этот переход годами. Подростки в наушниках. Пенсионер, потерявший слуховой аппарат. Молодой человек с плохим зрением. У каждого были близкие люди, планы на завтра и на целую жизнь вперед.

Милена

Пятого февраля в 8 утра на переходе в створе Туристкой улицы погибла 16-летняя первокурсница экономического колледжа Милена Степанян.

«Милена оказалась на переходе Туристской улицы утром, когда шла в колледж, – рассказала «Фонтанке» подруга Милены София Руголь. – По пути она собиралась зайти к подруге отдать какие-то вещи, этот день она вообще ждала очень долго, так как в ее планах была покраска волос в красный цвет и пирсинг. После колледжа как раз она с мамой должна была красить их». Милена очень любила читать, писала стихи и мечтала написать книгу. Она любила математику и хорошо училась. Пела с подругами, рисовала и даже придумывала дизайн мебели».

«Моя мечта — жить счастливо, – писала Милена на своей страничке «ВКонтакте». – Я не мечтаю о семье, детях, квартире, машине и прочем. Я очень хочу путешествовать, хочу при желании встать и поехать куда-нибудь. Кстати, о поездках. Мечтаю жить где-нибудь за границей. Только не знаю, как буду жить, например, в Америке или Японии. Там в определенных местах слишком много живности. А у меня арахнофобия». Еще Милена признавалась, что боится темноты — а почему, сама не знала. Она любила носить голубые контактные линзы и ободок с кошачьими ушками.

Мама и друзья Милены создала в память о девочке группу «ВКонтакте». Стена регулярно обновляется: стихи, фотографии улыбающейся Милены, видеозаписи, воспоминания о ней.

Максим

27 июля в первом часу ночи на переходе был сбит электричкой 22-летний Максим Рожнов. Он работал барменом и возвращался домой со смены. Максим был в наушниках, и, по словам мамы, у него было очень слабое зрение, минус 10. Но его могли бы спасти.

«Удар пришелся сбоку, слева сзади. Максима отбросило в канаву, – рассказала «Фонтанке» мать Максима, Елена Максакова. – Он был в полном сознании и попросил очевидицу позвонить мне, лучшему другу, и на работу, чтобы предупредить, что на следующий день он не сможет прийти. Девочка мне сказала по телефону: «Не волнуйтесь, он упал и сломал руку». Через 15 минут мне позвонил друг Максима и сказал, что мой сын попал под поезд. Еще через 15 минут туда приехала «скорая помощь», но они даже не стали спускаться к Максиму, решив, что сами не смогут его вытащить, и вызвали МЧС. И еще минут 30-40 их ждали. Не было обезболивания, ничего. Он кричал, когда МЧС его вытаскивали и грузили в машину. Ему перевязали руку и повезли в Елизаветинскую больницу. Спустя примерно час мне позвонили и сообщили, что Максим умер. Это было внутреннее кровотечение после удара по печени и селезенке. У него не было повреждений головы. Если бы он вовремя попал на операционный стол, зашили бы эту селезенку с печенью. Но с момента травмы до момента смерти прошло два часа».

Максим жил отдельно, снимал квартиру на Мебельной улице. Пешеходный переход на Туристкой он пересекал каждый день по несколько раз. Осенью планировал перейти на более высокую должность менеджера. «Очевидцы и даже полицейские предлагали обратиться с жалобой в Росздравнадзор, – говорит Елена. – Как медик я понимаю, что это не имеет смысла. В лучшем случае этих людей уволят. Это система». У матери Максима только одна претензия к РЖД. Ее сына сбил локомотив, который шел без вагонов — и не снижал скорость на пешеходном переходе.

«Через три дня мы должны были с ним лететь в Испанию, – говорит Елена. – У него есть еще два брата, 10 и 8 лет. И 31 июня мы должны были все вместе лететь. Он подстригся в тот день. Планировал поездку, мечтал успеть посмотреть и Барселону, и много чего еще. Два месяца работал без выходных, чтобы свое путешествие оплатить, при этом он еще снимал квартиру. Весь последний год был полностью финансово самостоятелен. Учился заочно в Техноложке на бизнес-информатике, а перед этим окончил первый курс Института кино и телевидения по продюсированию — но я не смогла дальше оплачивать учебу, и его отчислили».

А еще Максим очень любил животных. Ему предлагали в подарок щенка, но на съемную квартиру он взять его не мог. Поэтому только сфотографировался с собачкой — и выложил фото на свою страницу.

Светлана

Светлана Васильева погибла на переходе у ТРК «Меркурий» 16 августа. Было около 21:30 часов, девушка шла в гости к брату, который живет на Мебельной. Сама она жила с мамой на Приморском проспекте, в 10 минутах от того самого перехода.

Работала администратором в ресторане и училась в Торгово-экономическом университете. Занималась фитнесом и каталась на коньках. На следующий день собиралась на свадьбу к подруге, в рюкзаке лежало только что купленное нарядное платье цвета морской волны и подарок невесте — золотые сережки. Светлане был 21 год.

Близкие девушки провели целое самостоятельное расследование случившегося. Выяснили, в каком кафе она была в тот вечер, что заказывала (два стакана сока, никакого алкоголя), отыскали единственную в округе камеру наблюдения на автомойке в 500 метрах от перехода и получили видеозапись, сделанную в момент трагедии.

«Ей не хватило доли секунды, чтобы пройти, – рассказала «Фонтанке» Ирина, подруга Светланы. – На записи это видно. Я была на том переходе после гибели Светланы. Мы чуть сами не попали — электричка заворачивала из-за угла и подходила очень тихо. Звукового сигнала не было для пешеходов, а красный свет зажигается, только когда появляется электричка. Ты заходишь на переход, идешь спиной к ней, делаешь змейку и оказываешься прямо перед составом».

Смартфон Светланы, который она держала в руках, пропал с места трагедии. Близкие выяснили, что в последние секунды перед ударом она заходила в социальную сеть «ВКонтакте».

«О случившемся никто нам не сообщил, мы сами искали ее по друзьям и знакомым четыре дня, – говорит Ирина. – Только на 5 день, когда мы сами обо всем узнали уже, в дверь вставили записку из полиции: ваша дочь погибла, ведётся расследование. Хотя документы с пропиской были при ней».

Мама Светланы Наталия Васильева пытается понять причину случившегося. «Она была внимательной девочкой, – рассказала Наталия «Фонтанке». – Нам сказали, что она была в наушниках — но, когда нам отдали ее вещи, наушники лежали целые в рюкзаке. Почему они целые? Они должны быть повреждены, если были на ней в момент удара. А ее айфон пропал, мы его найти не можем. Мы знаем, что его включали в районе Апраксина двора через несколько дней. Все золото, которое было на ней — цепочка с кулоном, два золотых кольца, браслет золотой, тоже исчезли. Ни одного очевидца не нашлось, хотя по видеозаписи видно, что там были люди. Они видели, что девочка гибнет, и никто не оттащил ее за рюкзак...»

Хоронили Светлану в закрытом гробу. Опознавали ее брат, отец и жених — по маникюру, который она сделала к свадьбе, и татуировке в виде котенка на животе. Через четыре дня она собиралась ехать с отцом в Севастополь, оттуда — к друзьям в Краснодарский край. А после — готовиться к собственной свадьбе.

Василий Константинович

Василию Константиновичу Шевцову было 80 лет, и он потерял свой слуховой аппарат. Через переход на Туристской он шел 4 сентября около 13 часов в гараж. В это время здесь проходит электричка с Белоострова.

Василий Шевцов собирался ехать на прогулку с женой. Судя по комментариям в социальной сети под фотографией очевидца трагедии, тело пролежало на путях до 17 часов вечера. Электрички проезжали над ним.

«В четвертом часу мне позвонил его сын и сообщил, – говорит вдова Василия Шевцова, Лариса Николаевна. – Его ударом отбросило метров на 20, погиб на месте… Мы с ним 30 лет прожили, он был хорошим человеком. Сам построил дачу под Выборгом. Любил рыбалку. У него силы было — 18-килограммовый лодочный мотор поднимал запросто. 3 сентября мы с ним на велосипедах катались целый час по Яхтенному мосту, скандинавской ходьбой занимались. Он даже купался в это холодное лето, у нас рядом залив, плавал очень хорошо».

Василий Шевцов закончил Политехнический институт и работал на заводе «Красногвардеец» главным механиком. Все, что может мужчина починить в доме или построить на даче, он делал сам. Десятилетний «Nissan Qashqai» содержал в идеальном состоянии и был, по словам жены, виртуозным водителем.

«Я без него, как без рук, – говорит Лариса Николаевна. – Все в доме потихоньку начинает разваливаться...»

Александра

Саша Сереброва училась в 540-й гимназии, около 9 утра 5 октября она шла туда. По словам очевидцев, девочка была в наушниках.

Саша любила рисовать карандашом и красками, и даже завела собственный канал в Youtube, куда выкладывала ролики с процессом рисования героев аниме. Играла на укулеле. Хорошо владела английским языком, и комментарии под своими постами в Инстаграме писала только на этом языке. Любила кошек.

«Она была очень творческим и ярким человеком, – говорит друг Саши, Вадим Еренков. – Ее одноклассники шли следом, все произошло у них на глазах.

Родители Саши не в состоянии говорить о случившемся.

Файзиддин

Файзиддину Бердиеву было 25 лет, около 7 утра 31 июля он выехал на пешеходный переход на велосипеде перед приближающейся электричкой. Погиб на месте. К сожалению, это все, что на данный момент удалось о нем выяснить.

Безопасное место

Обращения в РЖД с просьбой решить проблему опасного перехода поступают регулярно. Местный житель Никита Юферев предлагал хотя бы поставить шлагбаум или обязать поезда снижать скорость перед переходом. 28 сентября первый заместитель начальника Октябрьской дирекции инфраструктуры Сергей Осташко ответил на это обращение, что переход безопасен. Потому что оборудован звуковой и световой сигнализацией и накопительной площадкой с направляющими ограждениями. Эти ограждения по идее должны формировать поток пешеходов таким образом, чтобы им было хорошо видно приближающийся поезд «на время, достаточное для принятия решения о возможности перехода». Установка шлагбаумов для переходов, а не автомобильных переездов, не практикуется. В начале мая прямо на переходе на Туристской прошло выездное совещание специалистов РЖД, комиссия признала место безопасным.

Но жители Приморского района в социальных сетях пишут, что как раз-таки специфические ограждения мешают вовремя увидеть поезда, идущие со стороны Сестрорецка. Люди вынуждены несколько метров идти спиной к поезду — увидеть приближающийся состав можно, только оказавшись у самых рельсов. Электричка едет со скоростью 80 км/час. Из-за поворота со стороны Петербурга у злополучного перехода она вылетает за 4 секунды, тормозной путь состава, даже если он сбросит скорость до 60 км в час, не меньше 500 метров. Это рассказывают в тех же соцсетях машинисты РЖД, объясняя, почему избежать наезда на невнимательного пешехода чаще всего не получается.

В нескольких группах Приморского района «ВКонтакте» каждый несчастный случай в створе Туристской обсуждают яростно и долго. В комментариях — настоящий ад. Словесные обороты о «естественном отборе» – самое деликатное, что там можно увидеть. Комментаторы забывают, что переход этот был оборудован в 2014 году только после прямого обращения районной администрации к возглавлявшему РЖД Владимиру Якунину. В этом месте даже светофоры на переходе через Приморское шоссе появились не сразу — только после жалоб местных жителей.

На данный момент на имя президента ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова направлено несколько документов с предложением сделать переход в створе Туристской улицы подземным. Но практика показывает, что согласовать работы по его устройству в этом месте, буквально начиненном различными коммуникациями, намного сложнее, чем построить надземную переправу. Во втором чтении бюджета Санкт-Петербурга, которое назначено на 22 ноября, будет рассмотрена поправка о выделении средств на строительство здесь транспортной развязки, уходящей на Туристскую улицу. Если поправку примут и работы будут вестись без проволочек, то она откроется в 2019 году. А пока жители района собирают подписи под электронной петицией с требованием сделать переход на Туристской безопасным.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"