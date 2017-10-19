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19.10.2017 15:44
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Титан-2 отспорил у Метростроя 527 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение о взыскании 527 млн рублей с ОАО «Метрострой» в пользу АО «Концерн Титан-2». Ранее кассация уже возвращала дело в первую инстанцию.

По уточненным данным,18 октября удовлетворен встречный иск АО «Концерн Титан-2», а не первичный, поданный «Метростроем». В предыдущем материале редакции об этом деле была допущена ошибка. Требования «Метростроя» на 503 млн рублей будут рассмотрены позже, как и требования АО «Концерн Титан-2» еще на 20,7 млн рублей.

«Метрострой» намерен оспаривать это решение. Изначально компания подала иск о взыскании 485,9 млн рублей расходов на командирование работников и 23,8 млн рублей договорной неустойки 26 июля 2016 года. АО «Концерн Титан-2» ответило встречным иском о взыскании излишне уплаченной компенсации затрат на командирование и перевозку рабочих за период с 2012 по 2016 год в размере 547,7 млн рублей. После этого «Метрострой» уточнил требования: 505,1 млн рублей и 47,8 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении иска «Метростроя», а требования Титана-2 удовлетворил частично, на 249,9 млн. Апелляция поддержала это решение, а кассация отменила и вернула дело в арбитраж.

В 2009 году «Метрострой» вышел на строительство ЛАЭС-2, строил градирни и здания реактора энергоблоков №1 и №2, специально под проект поставил два бетонных завода производительностью 80 кубометров в час каждый. Там компания выступала как субподрядчик, генеральными с 2008 года побывали АО «Атомэнергопроект», «Спецстрой России» и АО «Концерн Титан-2». С последним финансовые отношения у «Метростроя» не заладились, компании до сих пор предъявляют друг другу взаимные иски, более чем на миллиард рублей с каждой стороны. В активной стадии шесть дел, окончательного решения нет ни по одному из них.


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