СМИ: Петербургская редакция «Ведомостей» прекращает работу
АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель газеты «Ведомости», приостанавливает выпуск региональных страниц, подготовленных редакцией в Санкт-Петербурге. Последний номер со специальной местной полосой выйдет в пятницу, 20 октября.
Об этом 19 октября сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с планами издателя.
Гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров сообщил изданию, что в привычном виде региональная полоса в Петербурге больше публиковаться не будет. Московская редакция «Ведомостей» должна представить новое видение того, какими должны быть региональные новости, объяснил Прозоров, не уточнив сроки.
Страница с петербургскими новостями в городской версии газеты заменяет полосу «Культура» в федеральном номере.
«Ведомости Санкт-Петербургский выпуск» зарегистрировано как отдельное СМИ. В петербургской редакции сейчас работают пять журналистов. Бизнес оформлен на «дочку» «Бизнес Ньюс Медиа» — ООО «Балтик Бизнес Медиа». По словам Прозорова, закрывать это юрлицо не планируется.
Справка:
В 2016 году выручка АО «Бизнес Ньюс Медиа» по российским стандартам бухгалтерского учета превысила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 783 млн рублей, что на 5% больше, чем в 2015-м, убыток от основной деятельности снизился по сравнению в 6,4 раз с предыдущим годом, до 26 млн рублей. Чистая прибыль равнялась 58 млн рублей против 289 миллионов чистого убытка годом ранее.
Акционером АО «Бизнес Ньюс Медиа» выступает российское АО «Аркан Инвестмент», учрежденное Яной Мозель-Кудрявцевой.