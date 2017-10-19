Путин урезал зарплаты президента, премьера, генпрокурора и главы СК еще на год

Президент России Владимир Путин продлил на год действие своего указа о снижении на 10% зарплаты президента, премьер-министра, генерального прокурора и главы Следственного комитета, а также зарплаты сотрудников администрации президента, аппарата правительства и Счетной палаты.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«…Слова «с 1 января по 31 декабря 2017 г.» заменить словами «с 1 января по 31 декабря 2018 г.», — говорится в приложении к указу.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. рублей — на 33 тысячи меньше, чем в 2015 году. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева в прошлом году сократились на 2%, или 181 тысячу, и составили 8 млн 587 тыс. рублей.