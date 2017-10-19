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19.10.2017 15:12

Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года

Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года
«Петербургская Недвижимость»

Компания Setl City увеличила продажи квартир на 11% (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи коммерческой недвижимости выросли на 18%. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

С начала 2017 года компания Setl City вывела на рынок новые корпуса в ЖК «МореОкеан» и «Чистое небо» в Приморском районе, «Невские паруса» в Невском районе, «Солнечный город» в Красносельском районе, «Лондон» в Кудрово, GreenЛандия-2 неподалеку от метро «Девяткино», 2-ю очередь квартала «Палацио» на Васильевском острове, дом премиум-класса Victory Plaza в Московском районе и элитный ЖК «Петровский». Квартал на воде» на Петровском острове. Также в продажу поступили квартиры в д.9 ЖК «Олимпия», 1-й очереди ЖК «Стерео» и д.8 ЖК «Lake City» в Калининграде и области.

За 9 месяцев 2017 года компания ввела в эксплуатацию в 2 раза больше недвижимости, чем за тот же период 2016 года. Показатель вырос с более чем 220 тыс. кв.м общей площади до 441 тыс. кв. м. 

Отметим, что третий квартал Setl City также завершила ростом продаж жилой недвижимости на 14%, по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

В третьем квартале Setl City ввела в эксплуатацию более 209 тыс. кв.м общей площади, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 


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Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
19.10.2017 15:12

Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года

Компания Setl City увеличила продажи квартир на 11% (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи коммерческой недвижимости выросли на 18%. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
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Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года
Компания Setl City увеличила продажи квартир на 11% (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи коммерческой недвижимости выросли на 18%. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
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