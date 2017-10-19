Кремль опроверг свою причастность к решению Собчак баллотироваться в президенты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с федеральными СМИ 19 октября опроверг информацию о том, что правительство причастно к выдвижению тележурналистки Ксении Собчак в кандидаты на выборы главы государства.

"Это не так", – заявил Песков, комментируя вопрос прессы о том, что кампания Собчак якобы была подготовлена в Кремле.

Завесу тайны касаемо своего участия в президентской гонке Ксения Собчак сорвала 18 октября. Как гражданка РФ, достигшая возраста 36 лет, она решила воспользоваться возможностью баллотироваться. Эта новость спровоцировала шквал шуток. Информация о том, что Кремль может быть как-то причастен к решению светской львицы, появилась после того, как она в минувшие выходные встретилась с президентом Владимиром Путиным.