В Швейцарии впервые выдали лицензию биткоин-обменнику

Компания Moving Media GmbH, владелец биткоин-обменника Payment21, получила лицензию прямого подчиненного финансового посредника (DSFI). Об этом говорится на сайте компании. Это означает, что теперь она контролируется Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), которая будет следить за соблюдением антиотмывочного законодательства.

Payment21 предоставляет услуги по обмену валют для онлайн-магазинов, международных корпораций и финансовых посредников, а работает как биржа по переводу биткоинов в обычные валюты. На получение лицензии компании понадобился год, отмечает компания.

«Соответствие законам и нормам усиливает экосистему цифровых валют и показывает, что швейцарские регуляторы приветствуют конкурентоспособность в финансовой сфере и действительно поощряют финтехинновации в цифровую эпоху», — прокомментировал управляющий директор Moving Media GmbH Бернхард Кауфманн.

Криптовалюта — это виртуальная валюта. В отличие от обычных денег, которые эмитирует Центробанк, криптовалюты не имеют материального носителя и существуют только в виде программного кода. Сейчас в мире существует более 100 криптовалют. Самой популярной и дорогой является биткоин (его стоимость превысила на прошлой неделе $5,6 тысячи за штуку).

В России правила обращения криптовалют законодательно не урегулированы. Список решений и правил по этому вопросу готовит ряд ведомств.