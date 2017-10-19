Медведев пообещал россиянам инструмент против хищений через онлайн-банкинг

В России появится инструмент для борьбы с хищениями денег через интернет-банкинг. Об этом 19 октября на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Создаётся механизм, который может предотвратить операции, которые совершаются без согласия клиентов», — цитирует Медведева «Парламентская газета» по ТАСС.

Определять критерии мошеннических операций, осуществлённых с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, будет Центробанк. Коммерческие банки получат возможность изменять и дополнять список признаков с учётом практики.

«Сервисы, которые в настоящий момент существуют в этой сфере, с каждым годом всё более продвинутыми становятся, они меняются, поэтому эту практику нужно обязательно анализировать. В таком случае при первом же подозрении можно будет приостановить транзакцию, а потом связаться с клиентом», — пояснил Медведев.