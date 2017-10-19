В Госдуме предложили уголовное наказание за гей-пропаганду среди детей

Пропаганду гомосексуализма, педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей предложили наказывать не по административной, а по уголовной статье. С инициативой выступил представитель МВД на заседании в Госдуме 19 октября. Встреча посвящена подготовке проекта закона, усиливающего меры защиты несовершеннолетних от сексуального насилия.

«Лично я считаю, что административная ответственность малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения», – цитируют федеральные СМИ начальника отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД РФ Сергея Алабина.

В настоящее время в России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних наказывается штрафом от пяти до ста тысяч рублей для физических лиц, а также до миллиона рублей для юридических.

Ранее в ходе заседания рабочей группы во главе с вице-спикером Ириной Яровой звучали предложения ограничить публикации в СМИ о сексуальном насилии над детьми, а также ввести пожизненное лишение свободы для осужденных за педофилию.