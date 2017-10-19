Прокуратуру спросили, почему участки в Баболовском парке продали с разницей в 116 раз

Разобраться с продажей участков в Баболовском парке (памятнике федерального значения) просит прокуратуру депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева 19 октября. Два участка парковой земли в Пушкине в 2005 году продали с разницей в цене в 116 раз, говорится в запросе парламентария в надзорное ведомство.

22 июня 2005 года Фонд имущества продал участок площадью 22,7 гектара ООО «Базис» по цене 1 306 262 руб. 43 коп. Таким образом, стоимость 1 кв. м составила 5 руб. 75 коп., говорится в запросе. В данный момент земельный участок принадлежит АО «Стеелмар Скандинавия» (представителю шведского инвестора).

А в декабре того же года Фонд реализовал еще два участка площадью 2 330 кв. м (0,23 гектара) ООО «Царскосельский» по цене 1 558 613 руб. 47 коп. Отличие от первого проданного в парке участка состояло лишь в том, что на них был резервуар для воды и разрушенная котельная. Стоимость квадратного метра, таким образом, составила 668 руб. 93 коп., а значит в 116 раз выше, чем в первом случае.

В 2013 году прокуратурой Петербурга при проведении проверки было установлено, что ООО «Базис» 24 августа 2005 года, то есть всего через 63 дня после покупки, продало земельный участок двум физическим лицам – Усову А.А. и Позову А.И. по цене 12 620 000 рублей. А еще через четыре месяца участки были проданы АО «Стеелмар Скандинавия». Прокуратура тогда оснований для возбуждения дела не нашла.

«Считаю, что в действиях должностных лиц комитета по управлению городским имуществом (КУГИ), ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга», а также владельцев ООО «Базис», АО «Стеелмар Скандинавия» и физических лиц Усова А.А. и Позова А.И. при совершении сделок <...> содержатся признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174, ст. 285, ст. 286. С учетом вновь открывшихся обстоятельств, прошу Вас отменить ранее принятые решения об отказе в возбуждении уголовного дела, повторно рассмотреть вопрос о наличии признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174, ст. 285, ст. 286 УК РФ, и направить материалы на дополнительную проверку. В случае необходимости принять меры прокурорского реагирования», – пишет депутат.

Компания «Стеелмар Скандинавия» ведет давнюю борьбу за то, чтобы реализовать проект коттеджного поселка в 70 домов на части территории парка. Инвестор действует через суды и арбитраж, в том числе против комитета по охране памятников (КГИОП). Последним актом противостояния стало решение Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 августа 2017 года, который отменил решение Тринадцатого арбитражного суда, признававшего незаконным «бездействие» КГИОП. Под «бездействием» имелся в виду отказ комитета выдать представителям шведского застройщика сведения о предметах охраны в Баболовском парке в Пушкине, то есть документа, на основе которого потенциальный застройщик мог бы разработать проект планировки территории, а затем и сам проект строительства коттеджей. Как объяснял «Фонтанке» петербургский градозащитник Павел Шапчиц, благодаря судебному решению от 15 августа есть шанс, что шведские девелоперы все же не смогут сформировать проект. «Напомню, что уже запущен процесс об оспаривании задания КГИОП, которое он выдал застройщику в июне 2017 года под давлением приставов. Одним из оснований для этого является решение Куйбышевского суда от 2014 года о том, что предмет охраны в Баболовском парке, который был установлен длительное время, с 2011 по 2015 год, незаконен, потому что сужен и неполон. Проще говоря, под охрану в парке было поставлено далеко не все, что нужно там охранять. Это решение вступило в законную силу, и АО «Стеелмар Скандинавия» до сих пор не смогло его оспорить», – рассказал градозащитник.