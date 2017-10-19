В Красноярске ребенок умер на уроке физкультуры

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» после гибели 10-летнего школьника на уроке физкультуры в Красноярском крае. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 17 октября на тренировке в школе №12 областного центра мальчик потерял сознание во время бега. Первую помощь ребенку оказывал школьный медработник. Позже к нему присоединилась бригада скорой. Несмотря на оказанную реанимационную помощь, ученик скончался. Предположительно, причиной смерти стали проблемы сердечно-сосудистой системы. Опросив родителей и учителей подростка, следователи выяснили, что освобождения от уроков физкультуры у школьника не было.

«Будет проверена правомерность заключения врачей о том, что мальчик мог посещать уроки физкультуры в общем порядке», – говорится в официальном сообщении Следкома.

Кроме того, в ходе расследования будет дана оценка действиям медиков, которые оказывали 10-летнему мальчику помощь. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.