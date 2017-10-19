В Тюмени из-за сердечного приступа вынужденно сел летевший в Петербург борт

Борт авиакомпании «Глобус» экстренно сел в Тюмени из-за состояния здоровья одной из пассажирок. Женщина осталась в Сибири, а самолет уже прибыл в Петербург.

О вынужденной посадке воздушного судна 19 октября сообщают региональные СМИ. Борт сел в аэропорту Рощино, где женщину 60 лет с болью в области сердца встречала бригада скорой помощи. От госпитализации пассажирка отказалась, тем не менее самолет отправился в Петербург без нее и ее супруга. Лайнер сел в Пулково в 13:37 с задержкой чуть больше чем на час.