Петербургский автопром за девять месяцев вырос на 25 процентов

Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 252 200 автомобилей в Петербурге за девять месяцев 2017 года. Это на 24,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Петростата от 19 октября.

Три предприятия выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

За последний месяц темпы роста несколько замедлились. Тем не менее общий тренд на восстановление рынка дает автопроизводителям повод для оптимизма. К примеру, Nissan на этой неделе перешел на работу в две смены и объявил о найме на работу 450 новых специалистов.

По прогнозу экспертов, положительная динамика сохранится и в четвертом квартале. По итогам года можно ожидать роста производства на 25%, считают эксперты «Auto-Dealer-СПб».