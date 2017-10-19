Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами

С начала недели Центр управления парковками открыл несколько участков велодорожки по набережной Фонтанки. Автомобилистам расчехленные знаки ни о чем не говорят.

Беглый осмотр местности вокруг редакции показал: знаки с велосипедами, с которых сняли целлофан, и дорожная разметка автомобилистов не впечатляют. При этом запаркована велодорожка на нечетной стороне набережной, в частности, на участке от БДТ до площади Ломоносова. На другом берегу все практически свободно. Ранее «Фонтанка» уже писала, что с теми же проблемами столкнулись велосипедисты на Петроградской.

По четной стороне Фонтанки полоса идет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечетной — от той же Гороховой до Летнего сада. В следующем году, впрочем, велосипедистов отсюда снова попросят. В адресной программе дорожного ремонта на следующий год значатся участок по четной стороне от Чайковского до Бородинской, по нечетной — от Гороховой до площади Ломоносова, включая перекрестки.

Напомним, о намерении Смольного построить пять велодорожек стало известно в начале года. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по набережной реки Фонтанки (1,1 млн рублей). Гильдия современных проектов за 8,4 млн рублей взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Оборудованием дорожек за 110 млн рублей занимается ООО «Промышленно-инвестиционная группа». Официально срок окончания контракта— 30 октября. 1 августа Смольный сообщил, что работы на Петроградской стороне завершены. Дорожку на Фонтанке обещали закончить осенью, так как часть уличной сети сейчас в ремонте.