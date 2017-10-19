В Москве здание, где с 1946 года работал «Союзмультфильм», отдадут РПЦ

Здание «Союзмультфильма» на Долгоруковской улице в Москве до конца 2017 года может быть передано Русской православной церкви.

Об этом 19 октября сообщил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам. По его словам, крупнейшей советской, а затем и российской государственной анимационной студии будет работать в новом здании на Шаболовке.

«Союзмультфильм» с 1946 года находился в здании Никольского храма. В сентябре студия переехала в помещение на улице Академика Королева.