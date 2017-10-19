В Госдуме предложили ограничить публикации в СМИ о сексуальном насилии над детьми

Публикации в СМИ о преступлениях сексуального характера против детей предложили ограничить в ходе заседания в Госдуме 19 октября. С инициативой выступил представитель следственного комитета на встрече рабочей группы по подготовке проекта закона, усиливающего меры защиты несовершеннолетних от сексуального насилия.

Как сообщают федеральные СМИ, речь идет только о тех случаях, когда по факту преступления против ребенка возбудили уголовное дело. Старший инспектор главного организационно-инспекторского управления СКР Анастасия Подноскова заявила, что публикацию подобной информации необходимо согласовывать не только с родителями и законными представителями пострадавшего ребенка, но также и со следователями, а в ряде случаев с прокуратурой и органами опеки.

Ранее на заседании рабочей группы во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой предложили ужесточить уголовную ответственность для педофилов и наказывать их пожизненным лишением свободы.