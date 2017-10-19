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19.10.2017 15:07

Клубный дом «G9» ломает стереотипы

В «G9» - новом проекте Группы компаний «КВС» на улице Грибалевой, 9 в Санкт-Петербурге, представлен принципиально новый подход к организации комфортного и рационального жилого пространства*
Клубный дом «G9» ломает стереотипы
Группа компаний «КВС»

Нешаблонные студии

Студии в «G9» отличаются нестандартными планировочными решениями, которые делают компактные по площади квартиры – от 25 до 30 кв.м удобным жилым пространством.  Продуманная планировка позволяет выделить в пределах студии полноценные зоны спальни и кухни, оставляя пространство для организации систем хранения, установки вместительных шкафов как в комнате, так и в прихожей.

Благодаря двум окнам студии прекрасно освещены, а новое решение  – окно в санузле, добавляет квартире света и масштаба, и позволяет наблюдать за динамичной жизнью города прямо во время водных процедур. Окно в ванной запроектировано не только в студиях, но также в некоторых трехкомнатных квартирах.  Дополнительные возможности организации уютного жилого пространства добавляет просторная лоджия площадью 3 – 4 кв.м.

Взгляд на город  с собственной террасы

Тем, кто привык быть на высоте, стоит обратить внимание на квартиры на 12, верхнем,  этаже «G9». Планировочные решения здесь обращают на себя внимание своей неординарностью. Высота потолков – 3,2 метра.

В двухкомнатных квартирах с панорамным остеклением предусмотрены собственные видовые террасы площадью 9 кв.м, облицованных нескользящей плиткой  с утеплителем и с оригинальным дизайном ограждения. С видовых террас открываются прекрасные виды на Санкт-Петербург. Площади двухкомнатных квартир  – от 45 до 58 кв.м. Выбор планировочных решений очень широкий – от классики до квартир с просторными кухнями-гостиными.

Камин. И никуда не спешить

Еще одна уникальная особенность «G9» – возможность установки камина в трехкомнатных квартирах. Все необходимые коммуникации для установки камина подведены. Владельцу останется только выбрать модель камина, установить и наслаждаться теплом домашнего очага. Площади трехкомнатных квартир  варьируются от 72 до 78 кв.м.

Уютные квартиры в «G9» передаются с полной чистовой отделкой  по авторскому дизайн-проекту из высококачественных материалов: хорошие виниловые обои, керамическая плитка в санузлах,   полный комплект сантехники шведской марки SWEDBE.

В квартирах устанавливаются металлические, с двумя листами стали, входные двери с усиленной коробкой.  Дверной глазок дает обзор на 180 градусов. Устанавливается поквартирная пожарная сигнализация.

Окна и балконные двери металлопластиковые, с возможностью открывания каждой створки.

Два плюс один  – четыре и терраса

Проект жилого комплекса «G9» предусматривает техническую возможность объединения квартир на 12 этаже. Объединив двухкомнатную и однокомнатные квартиры,  новосел получает просторную четырехкомнатную планировки «евро» в 100 квадратов с прекрасной видовой террасой. Квартиры с возможностью объединения предлагаются с предчистовой отделкой, позволяющей создать собственный эксклюзивный интерьер.

Предчистовая отделка от «КВС»  – это аккуратно выровненные стены и потолки, бетонная стяжка на полу, выполненная разводка труб и электрики по всей квартире, установленные подоконники. 

Уникальные квартиры в уникальном доме

Наличие редких форматов квартир закономерно в уникальном клубном доме с яркими вентилируемыми фасадами, частично облицованными натуральным камнем. Отделка парадных и мест общего пользования выполнена по авторскому дизайн-проекту.  Прозрачные входные двери и большие зеркала добавляют парадным пространства и света, широкие окна обеспечивают максимальное освещение холлов. С наступлением темного времени суток зажигаются светодиодные лампы, гаснущие с наступлением рассвета.

МОПы в «G9» практичны и функциональны  – предусмотрены не только зоны для хранения колясок и велосипедов, но и места для мытья лап животных после прогулок. Устанавливаются лифты немецкой марки Steimberg с дизайнерским оформлением кабин, а также видеодомофоны.

Просторный закрытый двор с фонтаном свободен от автомобилей. Специалисты по ландшафтному дизайну комфортно и удобно разместили во дворе игровые площадки для детей и площадки для отдыха и занятиями спортом взрослых, зеленые насаждения, газоны и клумбы. Запроектированы велопарковки. В отапливаемом охраняемом паркинге предусмотрены места для электромобилей и кладовые.

В коммерческих помещениях на первых этажах разместятся только нужные жителям сервисы – пул арендаторов будет формироваться застройщиком, исходя из потребностей новоселов.  

Клубный дом «G9» – это  максимально комфортные условия проживания!

Подробнее познакомиться с планировками и присмотреть квартиру можно уже сейчас, обратившись в Отдел продаж.

*На правах рекламы

 

 


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