По СОБРу Росгвардии стреляли в ювелирном на Ветеранов

Сотрудники «разбойного» отдела уголовного розыска Петербурга при помощи бойцов СОБР Росгвардии задержали троих налетчиков. Это произошло в магазине «585» в Красносельском районе. При захвате в СОБР начали стрелять, но Росгвардия оружия на поражение не применила.

По информации «Фонтанки», 19 октября, около 11:30, в ювелирный магазин сети «585», расположенный в доме 97 по проспекту Ветеранов, вбежали люди в масках. Угрожая пистолетами, они обезвредили охранника и скомандовали продавщицам лечь на пол. Когда грабители разбили уже три витрины и начали вытаскивать лотки с золотыми украшениями, в салоне появился СОБР Росгвардии Петербурга.

Один из нападавших начал стрелять из пистолета. Скорее всего, дистанция между ним и бойцом СОБРа была уже незначительная, поэтому стрелка удалось утихомирить вручную. Позже стало понятно, что оружие у преступников травматическое, однако этого бы хватило, если пуля попала бы в незащищенного бронежилетом спецназовца.

По данным «Фонтанки», оперативниками «разбойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержаны трое. Двое из них – уроженцы Кавказа, и все – не петербуржцы. Судя по всему, они надеялись после налета сразу уехать из города, так как при себе имели авиабилеты на 19 октября.

«Фонтанке» понятно, что такого рода захваты невозможны, если за объектами разработки не установлено скрытое наблюдение. По информации нашего издания, оперативники уголовного розыска готовили эту операцию пару месяцев.

Кстати, аналогичное задержание с поличным налетчиков на ювелирные магазины случилось в Московском районе 27 августа. Тогда также вместе работали сотрудники Росгвардии и «разбойного» отдела.