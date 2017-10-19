Транспондеры «Автодора» и ЗСД станут взаимозаменяемыми

Транспондеры «Автодора» будут принимать к оплате на Западном скоростном диаметре в Петербурге с 1 ноября. Пятьдесят километров Западного скоростного диаметра вошли в систему межоператорского взаимодействия, действующую на 700 километрах платных дорог в России.

Как сообщили 19 октября в пресс-службе «Автодора», документ был подписан между госкомпанией «Российские автомобильные дороги», ООО «Автодор-Платные дороги», АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль северной столицы» (МСС). В пресс-службе МСС «Фонтанке» рассказали, что транспондеры для оплаты проезда по ЗСД также заработают на ряде платных дорог в России.

Транспондеры будут действовать собственно на ЗСД, а также на платных участках трасс М4 «Дон», М11 «Москва – Санкт-Петербург», а также М3 «Украина» в независимости от того, какой оператор его выпустил.