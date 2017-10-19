Прокуратура проводит проверку в задымившемся детском саду

В детский сад на улице Тельмана, где утром 19 октября произошло короткое замыкание в стиральной машине, вслед за пожарными приехала прокуратура Петербурга.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Сейчас должностные лица находятся в дошкольном учреждении на улице Тельмана, 45, корпус 2, где выясняют причины происшествия и «условия, ему способствовавшие». По результатам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.

Напомним, семь машин МЧС утром четверга приехали к учреждению, из окон которого шел дым. Дети были эвакуированы и не пострадали, причиной задымления стало короткое замыкание в прачечной, горения удалось избежать.