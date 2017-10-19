Еще
15:01 19.10.2017
Пришлите свою новость!
14:49
Медведев пообещал россиянам инструмент против хищений через онлайн-банкинг
14:47
В Госдуме предложили уголовное наказание за гей-пропаганду среди детей
14:33
Петербуржцы экономят на еде, но ходят по ресторанам
14:29
Хозяин похоронной конторы из Петербурга задержан по подозрению в расстреле пенсионера
14:23
Прокуратуру спросили, почему участки в Баболовском парке продали с разницей в 116 раз
14:17
В Красноярске ребенок умер на уроке физкультуры
14:09
В Тюмени из-за сердечного приступа вынужденно сел летевший в Петербург борт
13:50
В Москве здание, где с 1946 года работал «Союзмультфильм», отдадут РПЦ
13:49
Петербургский автопром за девять месяцев вырос на 25 процентов
13:42
Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами
13:42
XXV Царскосельскую премию вручили Кинчеву, Варлей, Мазуркевич, Дружининой
13:37
Ленобласть посчитала своих обманутых дольщиков
13:30
В Госдуме предложили ограничить публикации в СМИ о сексуальном насилии над детьми
13:20
Раскрыт крупный канал поставки нелегалов через Финляндию в США
13:11
Из Удельного парка вывезли минометную мину
13:08
В Забайкалье 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде
13:06
По СОБРу Росгвардии стреляли в ювелирном на Ветеранов
12:53
Транспондеры «Автодора» и ЗСД станут взаимозаменяемыми
12:51
На М-10 легковушка с машиной на буксире выехала на встречку, есть жертвы
12:45
Прокуратура проводит проверку в задымившемся детском саду
12:40
Сечин предложил вместо электромобилей перейти на газ
12:36
Петербуржец убил жену выстрелом в голову и вызвал полицию
12:32
На покупку апартаментов в Петербурге нужно 1,8 млн рублей
12:10
В Сети появилось видео харьковского ДТП с 6 погибшими и автоматчиками
12:03
Власти Испании 21 октября собрались отменить самоуправление в Каталонии
11:59
Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали коллективный иск на 1,3 млрд евро
11:55
Здание станции Дача Долгорукова стало памятником
11:48
Неожиданный выбор сделали угонщики на Комендантском – на 4 млн руб.
11:44
В Большом порту нашли 82 тонны контрафактной одежды западных марок
11:40
Финских священников наказали за венчание геев
11:35
В Госдуме предложили ввести пожизненные сроки заключения для педофилов
11:31
Всемирный банк объявил о выходе экономики РФ из рецессии
11:30
В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине
11:18
Глава иркутского минздрава не стал оказывать первую помощь пассажиру самолета
11:02
7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана
10:57
СМИ: Под арест отправился начальник главного научно-технического подразделения МВД
10:38
СМИ: Бывшего вице-губернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате
10:33
В Пупышево пенсионерка погибла в огне, испугавшись высоты
10:27
Вор пробрался в частный дом в Александровской и похитил миллион рублей
10:23
«Почта России» ищет письмо вице-спикера Госдумы
10:16
Петербурженка и ее чихуа-хуа пострадали от клыков бойцовской собаки
10:09
В Левашово иномарка въехала в автобусную остановку, сбив пешехода
10:01
Накрутка цен на российские овощи достигла 60%
09:55
В Петербурге экс-бухгалтер энергетической компании за семь лет похитила 1,8 миллиона
09:54
Человечек на дорожных знаках Финляндии станет бесполым
09:49
Отдав мошенницам 800 тысяч, петербуржец опомнился и пошел в полицию
09:45
Минздрав хочет запретить вейпы в кафе и курение в присутствии противников табака
09:27
Беременная женщина «сменила» кресло в ДТП на Митрофаньевском
09:16
СМИ: Интернет-тролли из Петербурга сотрудничали с американскими правозащитниками
09:05
У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал
09:01
Зюганов призвал Собчак не устраивать из выборов трагикомедию
08:52
Автомобиль намотало на светофор на Науки, есть пострадавшие
08:47
Овечкин научился у ФБР выбивать двери
08:42
В Веселом Поселке иностранцу случайно воткнули нож в живот
08:23
Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий
08:08
За телефонный терроризм хотят сажать на 10 лет
07:51
Дипломные работы опубликуют и запретят рекламировать
07:44
Северная Корея пообещала нанести «невероятный и неожиданный» удар по США
01:57
Новый фильм Франсуа Озона выходит в прокат
01:40
Юрий Грымов покажет постаревших героев Чехова
01:19
В кино расскажут историю настоящего Рокки
01:02
На Канонерском острове установят дополнительные шумопоглощающие экраны
00:42
В Канаде вступил в силу «закон Сергея Магнитского»
00:32
Хакамада о выдвижении Собчак: Никто не надеется, что она будет президентом
00:21
Порошенко отказался встречаться с активистами нового Майдана
00:09
В Ново-Архангельске отмечают 150-летнюю годовщину передачи Аляски США
18/10
Фондовый рынок США закрылся ростом
18/10
В Роскачестве рассказали, как любовью к кофе не навредить здоровью
18/10
СМИ: Петру Павленскому и его супруге предъявлено обвинение в поджоге Банка Франции
18/10
Министр иностранных дел Швеции рассказала о приставаниях политиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
19.10.2017 12:45

Прокуратура проводит проверку в задымившемся детском саду

В детский сад на улице Тельмана, где утром 19 октября произошло короткое замыкание в стиральной машине, вслед за пожарными приехала прокуратура Петербурга.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Сейчас должностные лица находятся в дошкольном учреждении на улице Тельмана, 45, корпус 2, где выясняют причины происшествия и «условия, ему способствовавшие». По результатам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.

Напомним, семь машин МЧС утром четверга приехали к учреждению, из окон которого шел дым. Дети были эвакуированы и не пострадали, причиной задымления стало короткое замыкание в прачечной, горения удалось избежать.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине
7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Securika St.Petersburg
19.10.2017 12:00

Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности

В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50

Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Красноярске ребенок умер на уроке физкультуры
В Тюмени из-за сердечного приступа вынужденно сел летевший в Петербург борт
Из Удельного парка вывезли минометную мину
В Забайкалье 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде
По СОБРу Росгвардии стреляли в ювелирном на Ветеранов
Прокуратура проводит проверку в задымившемся детском саду
Петербуржец убил жену выстрелом в голову и вызвал полицию
В Большом порту нашли 82 тонны контрафактной одежды западных марок
В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине
7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана
Давить своих, чтоб чужие боялись
Бассейное дело депутата Никешина
Охотники за маньяками
От услуги полковника до убийства, как до Лондона
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Телефонные террористы принялись за власть
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами

XXV Царскосельскую премию вручили Кинчеву, Варлей, Мазуркевич, Дружининой

скриншот из социальных сетей

Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом

Новости компаний
Securika St.Petersburg
19.10.2017 12:00
Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности
В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50
Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00
Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
«Галамарт»
12.10.2017 10:00
ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»
14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения
Сервис заказа такси «Максим»
11.10.2017 10:29
«Максим»: в такси можно хорошо заработать
У тебя есть личный автомобиль и желание зарабатывать? Сервис заказа такси «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей в Санкт-Петербурге
Фотобанк
10.10.2017 13:21
В Санкт-Петербурге состоится шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров
Победители отборочного тура в Северной столице смогут принять участие в финале в Москве. Лучшие шахматисты-финансисты сразятся за денежные призы и возможность сыграть с Анатолием Карповым
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.