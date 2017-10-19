Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6.

По условиям программы, кредит предоставляется на срок до 7 лет, первоначальный взнос установлен в размере 15% стоимости приобретаемого жилья. Минимальная процентная ставка составляет от 6,9% – для сотрудников Сбербанка. Особые условия предусмотрены также для зарплатных клиентов этой кредитной организации – для этой категории заемщиков ставка установлена от 7,4%. Заемщики, не являющиеся сотрудниками или зарплатными клиентами Сбербанка, также могут оформить ипотечный кредит по привлекательной ставке в размере 7,9% годовых.

Для заемщиков, оформляющих ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС, а также для клиентов, готовых внести первоначальный взнос в размере половины стоимости жилья, ставка составляет от 8,4 до 9,5%.

Пример расчета для покупателей однокомнатной квартиры в микрорайоне «Ясно.Янино» стоимостью 2 734 000 рублей:

Сумма ежемесячного платежа может варьироваться от 25 500 рублей (первоначальный взнос 40% стоимости квартиры) до 36 105 рублей (первоначальный взнос 15% стоимости квартиры). В зависимости от первоначального взноса разнятся требования к минимальному доходу заемщика.

Подтверждение дохода осуществляется справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка.

Квартиры в микрорайоне «Ясно.Янино» передаются с полной чистовой отделкой. А это значит, что новоселу не придется нести дополнительных расходов, связанных с ремонтом. Получив ключи, можно устраиваться в новом доме в тот же самый день.

Первая очередь микрорайона вводится в эксплуатацию в декабре 2017 года, всего через три месяца. Выбрать квартиру и получить консультацию по ее приобретению можно в Отделе продаж Группы компаний «КВС».

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