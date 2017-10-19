Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Еще
15:01 19.10.2017
Пришлите свою новость!
14:49
Медведев пообещал россиянам инструмент против хищений через онлайн-банкинг
14:47
В Госдуме предложили уголовное наказание за гей-пропаганду среди детей
14:33
Петербуржцы экономят на еде, но ходят по ресторанам
14:29
Хозяин похоронной конторы из Петербурга задержан по подозрению в расстреле пенсионера
14:23
Прокуратуру спросили, почему участки в Баболовском парке продали с разницей в 116 раз
14:17
В Красноярске ребенок умер на уроке физкультуры
14:09
В Тюмени из-за сердечного приступа вынужденно сел летевший в Петербург борт
13:50
В Москве здание, где с 1946 года работал «Союзмультфильм», отдадут РПЦ
13:49
Петербургский автопром за девять месяцев вырос на 25 процентов
13:42
XXV Царскосельскую премию вручили Кинчеву, Варлей, Мазуркевич, Дружининой
13:42
Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами
13:37
Ленобласть посчитала своих обманутых дольщиков
13:30
В Госдуме предложили ограничить публикации в СМИ о сексуальном насилии над детьми
13:20
Раскрыт крупный канал поставки нелегалов через Финляндию в США
13:11
Из Удельного парка вывезли минометную мину
13:08
В Забайкалье 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде
13:06
По СОБРу Росгвардии стреляли в ювелирном на Ветеранов
12:53
Транспондеры «Автодора» и ЗСД станут взаимозаменяемыми
12:51
На М-10 легковушка с машиной на буксире выехала на встречку, есть жертвы
12:45
Прокуратура проводит проверку в задымившемся детском саду
12:40
Сечин предложил вместо электромобилей перейти на газ
12:36
Петербуржец убил жену выстрелом в голову и вызвал полицию
12:32
На покупку апартаментов в Петербурге нужно 1,8 млн рублей
12:10
В Сети появилось видео харьковского ДТП с 6 погибшими и автоматчиками
12:03
Власти Испании 21 октября собрались отменить самоуправление в Каталонии
11:59
Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали коллективный иск на 1,3 млрд евро
11:55
Здание станции Дача Долгорукова стало памятником
11:48
Неожиданный выбор сделали угонщики на Комендантском – на 4 млн руб.
11:44
В Большом порту нашли 82 тонны контрафактной одежды западных марок
11:40
Финских священников наказали за венчание геев
11:35
В Госдуме предложили ввести пожизненные сроки заключения для педофилов
11:31
Всемирный банк объявил о выходе экономики РФ из рецессии
11:30
В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине
11:18
Глава иркутского минздрава не стал оказывать первую помощь пассажиру самолета
11:02
7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана
10:57
СМИ: Под арест отправился начальник главного научно-технического подразделения МВД
10:38
СМИ: Бывшего вице-губернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате
10:33
В Пупышево пенсионерка погибла в огне, испугавшись высоты
10:27
Вор пробрался в частный дом в Александровской и похитил миллион рублей
10:23
«Почта России» ищет письмо вице-спикера Госдумы
10:16
Петербурженка и ее чихуа-хуа пострадали от клыков бойцовской собаки
10:09
В Левашово иномарка въехала в автобусную остановку, сбив пешехода
10:01
Накрутка цен на российские овощи достигла 60%
09:55
В Петербурге экс-бухгалтер энергетической компании за семь лет похитила 1,8 миллиона
09:54
Человечек на дорожных знаках Финляндии станет бесполым
09:49
Отдав мошенницам 800 тысяч, петербуржец опомнился и пошел в полицию
09:45
Минздрав хочет запретить вейпы в кафе и курение в присутствии противников табака
09:27
Беременная женщина «сменила» кресло в ДТП на Митрофаньевском
09:16
СМИ: Интернет-тролли из Петербурга сотрудничали с американскими правозащитниками
09:05
У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал
09:01
Зюганов призвал Собчак не устраивать из выборов трагикомедию
08:52
Автомобиль намотало на светофор на Науки, есть пострадавшие
08:47
Овечкин научился у ФБР выбивать двери
08:42
В Веселом Поселке иностранцу случайно воткнули нож в живот
08:23
Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий
08:08
За телефонный терроризм хотят сажать на 10 лет
07:51
Дипломные работы опубликуют и запретят рекламировать
07:44
Северная Корея пообещала нанести «невероятный и неожиданный» удар по США
01:57
Новый фильм Франсуа Озона выходит в прокат
01:40
Юрий Грымов покажет постаревших героев Чехова
01:19
В кино расскажут историю настоящего Рокки
01:02
На Канонерском острове установят дополнительные шумопоглощающие экраны
00:42
В Канаде вступил в силу «закон Сергея Магнитского»
00:32
Хакамада о выдвижении Собчак: Никто не надеется, что она будет президентом
00:21
Порошенко отказался встречаться с активистами нового Майдана
00:09
В Ново-Архангельске отмечают 150-летнюю годовщину передачи Аляски США
18/10
Фондовый рынок США закрылся ростом
18/10
В Роскачестве рассказали, как любовью к кофе не навредить здоровью
18/10
СМИ: Петру Павленскому и его супруге предъявлено обвинение в поджоге Банка Франции
18/10
Министр иностранных дел Швеции рассказала о приставаниях политиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС»

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5  и 7.6.  

По условиям программы, кредит предоставляется на срок до 7 лет, первоначальный взнос установлен в размере 15% стоимости приобретаемого жилья. Минимальная процентная ставка составляет от 6,9% – для сотрудников Сбербанка. Особые условия предусмотрены также для зарплатных клиентов этой кредитной организации – для этой категории заемщиков ставка установлена  от 7,4%. Заемщики, не являющиеся сотрудниками или зарплатными клиентами Сбербанка, также могут оформить ипотечный кредит по привлекательной ставке в размере 7,9% годовых. 

Для заемщиков, оформляющих ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС, а также для клиентов, готовых внести первоначальный взнос в размере половины стоимости жилья, ставка составляет от 8,4 до 9,5%. 

Пример расчета для покупателей однокомнатной квартиры в микрорайоне «Ясно.Янино» стоимостью 2 734 000 рублей: 

Сумма ежемесячного платежа может варьироваться от 25 500 рублей (первоначальный взнос 40% стоимости квартиры) до 36 105 рублей (первоначальный взнос 15% стоимости квартиры). В зависимости от первоначального взноса разнятся требования к минимальному доходу заемщика.  

Подтверждение дохода осуществляется справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка. 

Квартиры в микрорайоне «Ясно.Янино» передаются с полной чистовой отделкой. А это значит, что новоселу не придется нести дополнительных расходов, связанных с ремонтом. Получив ключи, можно устраиваться в новом доме в тот же самый день. 

Первая очередь микрорайона вводится в эксплуатацию в декабре 2017 года, всего через три месяца. Выбрать квартиру и получить консультацию по ее приобретению можно в Отделе продаж Группы компаний «КВС».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Справка о компании КВС


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
"Дальпитерстрой"
19.10.2017 11:34

Осенний урожай: "Дальпитерстрой" ввел в эксплуатацию свои долгострои

К осени строительная компания «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию свой последний долгострой. Строительство остальных объектов ведется по плану, заявляют строители
«Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 17:06

Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН

Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
«Эталон» выручил от продажи жилья на 13% больше
По поводу строительной свалки в Шушарах возбудили уголовное дело
СМИ: Ротенберг построит мост на Сахалин за 286 млрд
Комитет по строительству разрывает контракты на 2,2 млрд рублей
Правительство РФ утвердило Фонд защиты прав дольщиков
Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей?
«Петербургская Недвижимость»: Продажи в новостройках в 3 квартале выросли на 18%
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
Повысьте это немедленно
Как выбрать квартиру своей мечты
Спальные районы Петербурга: по-прежнему для сна
Обставить студию и не голодать
Как выбрать место для жизни
Почему европейский оазис не вырос в Ленобласти
В Мурино открыли памятник Менделееву и анонсировали программу благоустройства
Холдинг Setl Group готовится к выпуску облигаций
Как въехать в новостройку на коне
Петровский остров: от заводов до элитной недвижимости
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Автомобили на Фонтанке притворяются велосипедами

XXV Царскосельскую премию вручили Кинчеву, Варлей, Мазуркевич, Дружининой

скриншот из социальных сетей

Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом

Новости компаний
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
"Дальпитерстрой"
19.10.2017 11:34
Осенний урожай: "Дальпитерстрой" ввел в эксплуатацию свои долгострои
К осени строительная компания «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию свой последний долгострой. Строительство остальных объектов ведется по плану, заявляют строители
«Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 17:06
Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН
Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
Компания «Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 13:12
Квартиры в ЖК “Солнечный” можно приобрести по ипотечной ставке 6,25% годовых
У клиентов ГК “Арсенал-Недвижимость” появилась возможность приобрести квартиры с отделкой от застройщика по сниженной ипотечной ставке
Холдинг RBI
18.10.2017 12:04
В «Доме у Елагина острова» начинаются новоселья
«Северный город» начал выдавать ключи в жилом комплексе, сданном в середине сентября, – «Доме у Елагина острова» на Липовой аллее, 15, в пяти минутах пешей прогулки от станции метро «Старая Деревня». В ближайшее время владельцам будут переданы около 100 квартир
ГК «Эталон»
18.10.2017 11:06
Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
17.10.2017 17:05
Ещё один банк аккредитовал жилой комплекс Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., 5, лит. А
Группа компаний «КВС»
17.10.2017 17:04
Компания «КВС» завершила реконструкцию поворота на «Новое Сертолово» с Выборгского шоссе
Группа компаний «КВС» завершила капитальную реконструкцию примыкания улицы Мира к автомобильной дороге «Парголово-Огоньки»
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.