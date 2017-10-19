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19.10.2017 12:40

Сечин предложил вместо электромобилей перейти на газ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин высказался о рисках использования электромобилей – и предложил сосредоточиться не на отказе от двигателей внутреннего сгорания, а на более экологичных способах генерации электроэнергии.

«Форсированное развитие электромобилей, когда маржинальным источником электроэнергии во многих странах является угольная генерация, может привести к тому, что фактический экологический ущерб перехода на электромобили может оказаться значительно больше, чем статус-кво», – цитирует RNS выступление Сечина в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне 19 октября.

По словам Сечина, до сих пор не полностью решены вопросы безопасного производства и утилизации компонентов электродвигателей, а также качества, долговечности, ёмкости и надёжности работы аккумуляторов.

«Позволю себе вопрос для общего обсуждения: не лучше ли было бы регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и не экономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например, газового топлива или атомной энергии», – сказал он.

Отметим, объём рынка новых электромобилей в России по итогам восьми месяцев 2017 года составил 50 единиц — и это на 13 штук больше, чем год назад. В Петербурге был продан лишь один из них.


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