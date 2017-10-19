Петербуржец убил жену выстрелом в голову и вызвал полицию

Супружеская пара в Петербурге решила продолжить общение после развода. Дружеские отношения закончились убийством из ревности.

Как сообщила 19 октября пресс-служба прокуратуры города, в июле этого года житель Северной столицы принимал у себя в гостях бывшую жену, которая успела обзавестись новым спутником жизни. Подогретый спиртным мужчина приревновал женщину к избраннику, достал обрез и выстрелил ей в голову, от чего она скончалась на месте. Осознав, что натворил, петербуржец сам вызвал на место происшествия полицию и сдался.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Калининский районный суд. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.