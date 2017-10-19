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19.10.2017 12:03

Власти Испании 21 октября собрались отменить самоуправление в Каталонии

Правительство Испании  назначило на 21 октября заседание, чтобы решить вопрос об отмене автономии Каталонии для восстановления конституционного порядка.

Об этом пишет 19 октября испанская El Pais. Для восстановления порядка Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет приостановить полномочия местного руководства и ввести внешнее управление в регионе.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон в ответ заявил, что если статья будет задействована, то регион однозначно объявит о независимости.

1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение от Испании. Конституционный суд признал этот референдум незаконным, а Мадрид указал на многочисленные нарушения порядка голосования. После референдума власти Каталонии не стали однозначно объявлять о независимости, а предложили Мадриду начать переговоры об отделении. Испанское правительство требовало от каталонцев объяснений по поводу их позиции к 19 октября.

Источник: Медуза


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